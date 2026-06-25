Explosiva confesión sobre Messi y Antonela: revelan la verdad detrás de los rumores de crisis

Lionel Messi cumplió 39 años el 24 de junio y atraviesa un momento de gran relevancia con la Selección Argentina en el Mundial 2026. El futbolista llega a esta nueva etapa mientras mantiene un rendimiento destacado dentro del torneo, donde ya convirtió cinco goles en los primeros dos partidos del Grupo J.

Ese presente deportivo se desarrolla en un contexto de enorme expectativa alrededor de la competencia, con la atención puesta tanto en el desempeño del seleccionado como en cada uno de los movimientos de su máxima figura. En ese escenario, también reaparecieron versiones vinculadas a su vida privada que, según se conoció, fueron desmentidas públicamente.

Yanina Latorre desmintió los rumores de crisis

En medio del interés que genera el Mundial, Yanina Latorre abordó las versiones que semanas atrás hablaban de una supuesta crisis entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Desde su ciclo radial por El Observador, la conductora aseguró que esos rumores no tienen sustento y reveló cómo la pareja maneja su presencia en las redes sociales para evitar que ese tipo de especulaciones cobre fuerza.

Según explicó, existe una estrategia cuidadosamente pensada desde el plano virtual para responder, de manera indirecta, a las versiones que periódicamente aparecen sobre una posible separación.

"Ellos miden milimétricamente los posteos y las fotos que hacen para que no digan que están separados. Ella enseguida sube algo de ellos porque todo el mundo quiere separarlos", indicó Yanina Latorre al referirse a la dinámica que mantienen Messi y Antonela en las plataformas digitales.

Las declaraciones de la conductora apuntan a describir una planificación precisa respecto del contenido que ambos comparten públicamente, buscando evitar que la ausencia de publicaciones conjuntas o determinadas interacciones sea interpretada como un signo de conflicto.

La estrategia en las redes sociales

De acuerdo con el relato de Yanina Latorre, las redes sociales cumplen un papel importante en la manera en que la pareja enfrenta las constantes versiones que aparecen sobre su vínculo.

La conductora explicó que las publicaciones y las interacciones entre ambos no son casuales, sino que responden a una lógica destinada a impedir que surjan nuevas especulaciones.

En ese sentido, señaló:

"Ni bien Antonela sube el primer comentario, la respuesta es la de él para no dar lugar a ningún comentario, porque por ahí si ella sube algo y el pibe justo estaba entrenando para el Mundial no vaya a querer Dios que estén separados".

Con esa descripción, Latorre sostuvo que ambos procuran responder rápidamente mediante comentarios o publicaciones para evitar interpretaciones erróneas cuando alguno de los dos no interactúa de inmediato por cuestiones vinculadas a la actividad profesional de Messi, especialmente en un contexto tan exigente como el Mundial.

Un rechazo categórico a las versiones

Durante su análisis, Yanina Latorre también fue contundente al momento de referirse a los rumores que circularon sobre la pareja.

La conductora afirmó que los trascendidos no tienen fundamento y consideró que existe una tendencia permanente a instalar versiones de conflicto alrededor de Messi y Antonela.

"Como siempre se está tratando de ensuciar a la pareja y decir que están crisis", aseguró, descartando de plano las versiones que habían tomado fuerza semanas atrás.

Sus declaraciones buscaron dejar en claro que, desde su punto de vista, las especulaciones no reflejan la realidad del vínculo entre ambos.

La mirada sobre la dinámica de la relación

Más allá de rechazar los rumores, Yanina Latorre también hizo una observación sobre el funcionamiento de cualquier pareja.

En ese sentido, remarcó que la convivencia y las relaciones personales incluyen diferencias y discusiones, independientemente de la exposición pública o de la fama de sus protagonistas.

"También digamos que las parejas se pelean, discuten, se enojan, por más que sean Messi y Antonela", observó la conductora.

Con esa reflexión, diferenció las situaciones habituales que pueden darse en cualquier relación de las versiones que hablan de una supuesta crisis, insistiendo en que esos trascendidos no tienen sustento.

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