Se conoció las acciones que tomará Flor Peña contra Luzu TV y Nico Occhiato tras despido

El ecosistema de los medios de comunicación audiovisuales se encuentra sacudido tras un inesperado error informativo que derivó en la salida de una de sus principales figuras. El abogado Fernando Burlando detalló de forma pública los motivos por los cuales la reconocida actriz Florencia Peña se encuentra evaluando iniciar una demanda legal contra el canal de streaming Luzu. Este conflicto se desató formalmente luego de que la intérprete fuera desvinculada de la señal tras haber comunicado en vivo una noticia completamente falsa.

Ante este panorama, el letrado se refirió explícitamente a la situación del contrato de la intérprete con el medio audiovisual, el cual se encuentra técnicamente vigente hasta diciembre próximo. La discrepancia entre las formas de desvinculación ejecutadas por la empresa y lo establecido en los papeles contractuales es el eje central sobre el cual gira la actual disputa legal.

El origen de la polémica: una falsa noticia en vivo

El detonante de esta crisis mediática y judicial ocurrió en plena transmisión, cuando Florencia Peña informó erróneamente el supuesto fallecimiento de Jorge, el padre de Lionel Messi, un hecho que era rotundamente falso. A raíz de este acontecimiento y la posterior determinación del canal, la actriz podría tomar acciones legales, según los pormenores brindados minuciosamente por Fernando Burlando.

"Es un tema que está analizando Flor. Hay un contrato que había iniciado en marzo y terminaba en diciembre, donde las cláusulas de rescisión no tenían nada que ver con lo que ocurrió", detalló el abogado.

A días de que se emitiera un comunicado oficial por parte del medio que señalaba sutilmente que la actriz había "dado un paso al costado", el escenario real parece ser muy distinto. Fernando Burlando ratificó de forma contundente la existencia de obligaciones contractuales previas y las irregularidades en el procedimiento de salida de la conductora.

El impacto emocional y el pedido de disculpas a la familia Messi

De acuerdo con las declaraciones televisivas brindadas por el representante legal, la situación afectó profundamente la sensibilidad de la actriz. El abogado describió el estado de vulnerabilidad de su clienta frente a la repercusión de la falsa información difundida.

El dolor de la actriz: "Florencia está atravesada por el dolor, es una persona que siempre se ha manejado de muy buena manera, es extremadamente educada y entiende lo que es el dolor ajeno", afirmó Fernando Burlando.

La reacción inmediata: El letrado calificó el hecho como una "gran patinada", pero ponderó la velocidad con la que la actriz "salió rápidamente a aclarar y eso fue lo mejor que pudo haber hecho".

El descargo en privado: El abogado relató la desesperación de la intérprete al tomar dimensión de lo ocurrido: "Florencia es una gran figura y me parece que se merece un trato que se equipare con esa situación. Reconoce el tremendo error y es visible porque, cuando pasó, me llamó llorando desconsolada y me preguntó qué más podía hacer además de las disculpas".

Asimismo, el profesional de las leyes reveló que la mayor preocupación de la actriz estaba enfocada en "que la familia Messi entendiera que el error no fue intencional". En ese sentido, el abogado buscó desmarcar el perfil de su representada de las lógicas del periodismo de espectáculos tradicional, sentenciando que "está claro que nada más alejado de ella tirar una primicia, algo que nunca se le pasó por la cabeza".

Cláusulas, plazos y los tecnicismos legales del contrato

El núcleo de la futura demanda radica en el incumplimiento de las normativas específicas para la disolución del vínculo laboral que unía a las partes desde el tercer mes del año. Fernando Burlando aclaró la situación jurídica actual de la actriz respecto a Luzu:

Inexistencia de despido formal: "Más allá del despido o no, había un contrato que se resuelve de común acuerdo o no, pero dice que hasta diciembre tendría que estar trabajando en determinadas condiciones. No fue despedida", detalló.

La exigencia de la notificación previa: Para interrumpir el vínculo de manera legal, el letrado especificó que "tendría que haber sido rescindido el contrato y para eso tenía que haber una comunicación 30 días antes".

La ventana de los 30 días: "Con una notificación que lleve este tiempo de antelación, podían rescindir este acuerdo", argumentó el abogado respecto al requisito indispensable omitido.

Como conclusión del análisis del escenario contractual, Fernando Burlando advirtió sobre las consecuencias financieras y legales que afrontará la plataforma de streaming si no se encuadra la salida bajo los términos firmados originalmente. El abogado dictaminó de forma tajante las opciones que se abren para la actriz damnificada: