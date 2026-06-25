Más problemas para LUZU TV: Marley quiere hacerle juicio millonario a Occhiato

La crisis que atraviesa LUZU TV después de la difusión de una falsa información vinculada a Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, sigue escalando y amenaza con abrir un nuevo capítulo de consecuencias legales y económicas para la plataforma. Lo que comenzó como una fuerte polémica por la circulación de una noticia errónea se transformó con el correr de los días en un conflicto de mayor envergadura, con versiones sobre reclamos millonarios, contratos en discusión y malestar de figuras centrales que formaban parte de la programación del canal.

En ese marco, a la situación ya conocida de Florencia Peña, quien analiza iniciar acciones judiciales y reclamar el pago de la totalidad de su contrato pese a la finalización anticipada del proyecto que encabezaba, ahora se suma el nombre de Marley. Según trascendió en América TV y pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el conductor también avanzaría con un reclamo en el mismo sentido, exigiendo que se respeten las condiciones económicas pactadas originalmente y reclamando, además, una compensación extra por el levantamiento del programa del que formaba parte.

La novedad profundiza el escenario de tensión alrededor de Nico Occhiato y de la estructura de LUZU, que atraviesa uno de los momentos más complejos desde su creación. Si bien hasta ahora no hubo confirmaciones oficiales ni declaraciones públicas de las partes involucradas, la difusión de estas versiones instaló con fuerza la posibilidad de una disputa de alto costo económico, impulsada por dos de las figuras más reconocidas que integraban la grilla de la plataforma.

La crisis en LUZU y el origen del conflicto

El punto de partida de este conflicto fue la difusión de una información errónea relacionada con Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Esa falsa noticia desató fuertes cuestionamientos y derivó en decisiones internas dentro de LUZU TV, entre ellas el levantamiento de un ciclo del que participaban figuras de peso. A partir de ese episodio, la plataforma quedó envuelta en una crisis que no sólo impactó en su imagen pública, sino también en el vínculo con algunos de los conductores y conductoras que integraban su programación.

La polémica no quedó reducida al terreno editorial ni a la discusión por la responsabilidad en la circulación de la información falsa. Con el correr de los días, el foco se desplazó también hacia las consecuencias contractuales y económicas de las decisiones tomadas puertas adentro de la plataforma. El cierre anticipado de un proyecto y el modo en que se resolvió esa situación comenzaron a convertirse en el eje de nuevos reclamos.

Ese es el contexto en el que primero trascendió el malestar de Florencia Peña y, posteriormente, la versión sobre el posible reclamo de Marley. Ambos casos, tal como se conocieron públicamente, se inscriben en una misma matriz: el cuestionamiento a la cancelación anticipada del ciclo y la exigencia de que se respeten los términos económicos pactados al momento de la firma de los contratos.

Qué se sabe del reclamo que podría impulsar Marley

De acuerdo con la información difundida por el ciclo televisivo y retomada por Noticias Argentinas, Marley avanzaría con un planteo económico que incluiría dos ejes. Por un lado, reclamaría el pago completo de su contrato; por otro, exigiría un plus económico por la cancelación anticipada del programa. La versión fue reforzada por Ángel De Brito en su programa LAM, donde se señaló que la situación habría generado malestar en el conductor.

La eventual presentación de Marley se sumaría así al cuadro de conflicto que ya enfrenta la plataforma y ampliaría el frente de disputa. No se trataría únicamente de un desacuerdo por la interrupción de un proyecto, sino de una exigencia concreta de cumplimiento de las condiciones económicas originalmente acordadas, a pesar de que el programa fue levantado antes de tiempo.

A ese punto se le agrega otro elemento que, siempre según lo informado por América TV, habría profundizado el enojo del conductor: Nico Occhiato no se habría comunicado personalmente con él después de la polémica y de las consecuencias que derivaron en el levantamiento del ciclo. Esa ausencia de contacto directo aparece mencionada como un factor adicional dentro del malestar que, según las versiones difundidas, hoy envuelve a Marley en su vínculo con la plataforma.

El antecedente de Flor Peña y el reclamo por el contrato

Antes de que el nombre de Marley apareciera asociado a un posible reclamo judicial o económico, el primer caso que tomó estado público fue el de Florencia Peña. Según trascendió tras el escándalo, la conductora también evaluaría iniciar acciones para cobrar la totalidad del contrato firmado con la plataforma, pese a la finalización anticipada del proyecto del que formaba parte.

La situación de Flor Peña se convirtió, en ese sentido, en el primer síntoma visible de que el conflicto en LUZU podía trascender la polémica mediática y convertirse en un problema legal y financiero de mayor dimensión. La posibilidad de que una de las figuras principales de la programación reclamara el cumplimiento total del contrato ya implicaba un escenario delicado. La incorporación de Marley a esa misma lógica de reclamo potencia todavía más la magnitud de la crisis.

La coincidencia entre ambos casos no es menor. Tanto en el reclamo atribuido a Flor Peña como en el que ahora se menciona en relación con Marley aparece un mismo núcleo de discusión: la cancelación anticipada de un ciclo y la pretensión de que, a pesar de esa decisión, se abone la totalidad de lo pactado originalmente. Esa línea común es la que alimenta la idea de un conflicto que podría traducirse en un fuerte costo económico para la plataforma.

Occhiato, en el centro de una controversia

Aunque hasta el momento ninguna de las partes realizó declaraciones públicas sobre estos trascendidos, el nombre de Nico Occhiato quedó en el centro de una controversia que no deja de sumar capítulos. La versión de que Marley estaría molesto por la falta de comunicación personal con él, sumada a la posibilidad de que Flor Peña también avance con un reclamo, refuerza la percepción de un conflicto que ya no se limita a una decisión interna de programación, sino que alcanza de lleno al vínculo entre la conducción de la plataforma y sus figuras más importantes.

El impacto de esta crisis se mide también por el lugar que LUZU ocupa en el ecosistema del streaming y por el peso de los nombres involucrados. La plataforma, que desde su creación logró consolidar una programación con figuras reconocidas, se enfrenta ahora a una controversia que pone bajo presión tanto su estructura interna como sus decisiones más recientes. El conflicto, además, se produce en un contexto especialmente sensible, ya que se vincula con un episodio que generó fuerte repercusión pública por tratarse de una falsa noticia relacionada con el padre de Lionel Messi.

Un conflicto que mezcla versiones

Por ahora, tanto el reclamo atribuido a Florencia Peña como el que se menciona respecto de Marley se mantienen en el terreno de las versiones difundidas públicamente. No hubo, hasta este momento, una confirmación formal de acciones judiciales iniciadas ni una exposición pública de las partes explicando su posición. Sin embargo, la acumulación de trascendidos, la mención de montos vinculados al cumplimiento total de contratos y la posibilidad de compensaciones extra por cancelación anticipada configuran un escenario de creciente desgaste para LUZU.

La controversia tiene, además, un componente simbólico y político dentro del mundo del streaming. No sólo se discute el costo económico de una decisión empresarial o contractual, sino también la forma en que la plataforma gestionó una crisis nacida de una información falsa y el modo en que se comunicó con quienes integraban sus proyectos. En esa combinación de factores aparece buena parte de la complejidad actual del caso.