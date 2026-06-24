Se conoció el primer vistazo de "Dai Dai", de Shakira, en español: mirá el video

El primer vistazo de "Dai Dai", el tema mundialista de Shakira, ya se conoció en español y generó una inmediata repercusión entre los seguidores de la artista colombiana. La canción, que todavía no está disponible en plataformas digitales, apareció por primera vez en un contexto cargado de simbolismo: durante el partido de la Selección colombiana frente a República Democrática del Congo, una presentación que unió música, fútbol y expectativa en torno a uno de los lanzamientos más esperados del universo pop ligado al Mundial 2026.

La revelación se produjo a través de Telemundo Deportes, que mostró fragmentos del tema durante su transmisión en vivo del encuentro. El adelanto funcionó como una carta de presentación de una canción que, aun sin estreno formal en servicios de streaming, ya empezó a circular en la conversación pública gracias a esta exposición televisiva. En ese sentido, el anticipo no fue menor: se trató del primer acceso masivo al sonido en español de "Dai Dai", una pieza llamada a ocupar un lugar central en la narrativa musical de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

El rol de Telemundo y una presentación en clave mundialista

La presentación oficial del fragmento se dio durante el mediotiempo del partido entre Colombia y RD del Congo, en una puesta que buscó subrayar el carácter festivo y global de la canción. La transmisión de Telemundo Deportes contó con la conducción de Lindsay Casinelli, quien encabezó el segmento en el que se introdujo el adelanto del tema.

En ese marco, los ex futbolistas Dunga y Carlos Pavón se sumaron a la celebración y bailaron al ritmo de la canción oficial del Mundial 2026. La escena consolidó el tono del lanzamiento: una combinación de espectáculo deportivo, televisión en vivo y una artista que vuelve a conectar su nombre con un gran evento futbolístico. Aunque el tema completo sigue sin conocerse y no hay todavía una fecha confirmada de salida, el recorte emitido por la señal alcanzó para instalar la conversación sobre "Dai Dai" y poner a Shakira otra vez en el centro de la escena mundialista.

Sin fecha confirmada, pero con expectativa en aumento

Por ahora, Shakira no anunció la fecha oficial del estreno de "Dai Dai" en plataformas digitales. Esa ausencia de confirmación formal no impidió, sin embargo, que crecieran las expectativas alrededor del lanzamiento. Según se espera, la llegada del tema a las plataformas podría concretarse en los próximos días, aunque hasta el momento no hubo comunicación oficial por parte de la cantante respecto de ese calendario.

Ese detalle no es menor. La estrategia alrededor de la canción parece apoyarse, al menos por ahora, en una lógica de anticipos y apariciones puntuales, con la televisión y las redes sociales como vehículos de amplificación. En ese esquema, el fragmento difundido por Telemundo funcionó como una primera ventana, mientras el lanzamiento completo sigue en suspenso y alimenta la expectativa de sus seguidores.

La celebración de Shakira a las figuras del Mundial 2026

Mientras "Dai Dai" empieza a sonar de manera fragmentaria, Shakira sí se mostró activa en sus redes sociales para celebrar a algunas de las máximas figuras del Mundial 2026. La artista publicó un fotocollage en el que reunió a varios de los grandes nombres del torneo: Leo Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Jamal Musiala, Vinicius Junior y Harry Kane.

La publicación estuvo acompañada por una frase que vinculó directamente la canción con el presente de los futbolistas: "Parece que Dai Dai les está dando suerte a estos máximos goleadores", escribió la colombiana. El mensaje reforzó el tono festivo del lanzamiento y buscó enlazar el impacto de la canción con el desempeño de algunas de las principales estrellas del certamen.

No se trató de un gesto aislado. En medio del despliegue mediático de "Dai Dai", Shakira aprovechó su presencia en redes para asociar el tema con la épica futbolera del Mundial y con sus protagonistas más destacados. El collage y la frase funcionaron como una intervención precisa en la conversación del torneo, al tiempo que aportaron visibilidad adicional a una canción que todavía no llegó oficialmente a las plataformas.

El festejo por Colombia, también desde el escenario

La conexión de Shakira con el Mundial 2026 no se limitó al lanzamiento parcial de la canción ni a la celebración de sus goleadores. La artista también celebró el triunfo de Colombia sobre República Democrática del Congo en el marco de la fase de grupos del Grupo K.

Lo hizo durante una pausa de una de sus presentaciones en vivo en Estados Unidos, en medio de su gira por América del Norte. Ese gesto volvió a mostrar el cruce entre sus actividades musicales y el seguimiento del torneo, pero también la dimensión personal y nacional que tiene para la cantante el recorrido de la selección colombiana en la competencia. En ese punto, el partido frente a RD del Congo se transformó en un escenario doble: por un lado, fue el contexto del primer adelanto en español de "Dai Dai"; por el otro, también se convirtió en motivo de celebración para la artista por la victoria de su país.

🎶 ¡DUNGA Y PAVÓN AL RITMO DE SHAKIRA! 🕺🏻🕺🏻



😱 Solo Lindsay Casinelli pudo hacer bailar a dos leyendas del futbol, en el estreno de la canción de "Dai Dai" en español por primera vez en Telemundo, estas figuras mostraron el ritmo que tienen en la sangre. 🤩



¿Bailan como... pic.twitter.com/VrqYWkPAZv — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 24, 2026

La colaboración soñada: Shakira nombró a Dua Lipa

En paralelo al ruido generado por "Dai Dai", otra declaración de Shakira volvió a mover a su fandom. En una charla con la influencer Lele Pons, en el marco del podcast Suite 305, la barranquillera habló sobre una colaboración que le gustaría concretar en el futuro y no dudó en señalar a una de las grandes figuras del pop actual: Dua Lipa.

Según expresó, le "encantaría" trabajar junto a la cantante británica. No fue una mención casual ni meramente protocolar. Shakira también se detuvo a elogiar las capacidades de la artista británica-albanesa y destacó un aspecto puntual: "Habla español perfecto y es increíble". La frase, breve pero contundente, bastó para disparar el entusiasmo de los seguidores de ambas cantantes, que rápidamente empezaron a imaginar un proyecto conjunto.

La reacción de los fanáticos fue inmediata. La posibilidad de una colaboración entre dos de las voces más reconocidas del pop internacional abrió un nuevo foco de atención alrededor de Shakira, justo en un momento en que la artista ya se encuentra bajo la lupa por el inminente estreno de "Dai Dai". Así, la semana terminó por reunir dos ejes de alto impacto en torno a su figura: por un lado, la expectativa por el hit mundialista y su lanzamiento pendiente; por el otro, la ilusión de una futura alianza musical con Dua Lipa.

Un lanzamiento envuelto en expectativa

El anticipo en español de "Dai Dai" dejó en claro que la canción ya empezó a jugar su propio partido antes de su desembarco oficial en plataformas. El fragmento mostrado por Telemundo Deportes, la puesta durante el mediotiempo del duelo entre Colombia y RD del Congo, la reacción de Shakira en redes y su celebración por la victoria colombiana construyeron una secuencia de alto impacto alrededor del tema.

A eso se sumó una declaración con potencial de futuro: la confesión de que le gustaría colaborar con Dua Lipa, una mención que, por sí sola, alcanzó para encender a los fanáticos. Mientras el estreno oficial de "Dai Dai" sigue sin fecha confirmada, la artista colombiana ya consiguió instalar la conversación desde varios frentes a la vez: el fútbol, la televisión, las redes sociales y la promesa de nuevas asociaciones musicales.