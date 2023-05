Fabiana Cantilo fue víctima de vandalismo en su casa

En las últimas horas, Fabiana Cantilo reapareció en sus redes sociales, para denunciar que su casa fue vandalizada. Sin dar muchos detalles, la cantante se dirigió al responsable y envió un contundente mensaje. “Hacé otra cosa de tu vida, flaco o flaca”, señaló.

“Gracias por la solidaridad de lo que me pasó que no quiero decir mucho así no lo levantan mucho de ningún lado. Pongo cámaras, chapa y chau, se entiende”, comenzó Cantilo, en un enigmático mensaje que compartió en un historia de Instagram.

La artista aseguró que: “Me voy a Europa, pero acá quedan un par de personas, por si acaso”, dijo y dirigiéndose al responsable advirtió: “Si el que vandalizó mi casa está mirando: 'Hacé otra cosa de tu vida, flaco o flaca'. Todo bien, demasiado odio. No soy el enemigo yo”.

“Yo no soy el enemigo, es una buena frase, ¿no? Qué loco chicos, todo junto, mucho...mucho. Es mucho para mí, pero agradezco. Todo lo que está pasando es un montón”, cerró la cantante visiblemente conmovida.

La dramática denuncia de Fabiana Cantilo

La denuncia de Cantilo se da en momentos en que la cantante cobró gran notoriedad dado el lanzamiento del El amor después del amor, la biopic basada en la vida de Fito Páez, donde se recreó la historia de amor entre ella y el compositor rosarino.

La gira por Europa de Fabiana Cantilo

A pesar del mal momento, la artista prepara uno de sus mayores proyectos a nivel musical y que la tendrá fuera del país por varios meses. A través de sus redes sociales, tal como anunció en el video mencionado anteriormente, confirmó la gira que hará en los próximos días por Europa. La cantante ya tiene las fechas oficiales y se estará presentando el 17 y 18 de mayo en Madrid, el 23 en Málaga y el 25 en Bilbao. Luego el 28 estará en Valencia y el 30 y el 31 de ese mismo mes se presentará en Mallorca.

En junio Fabiana seguirá de gira por Europa. El 3 dará un show en Girona, el 7 se presentará en Barcelona y el 9 de ese mes estará en Tenerife Norte con dos funciones, la segunda la hará el 10. En tanto, el 12 se presentará nada más y nada menos que en París para luego estar el 16 de junio en Londres y el 18 en Dublín.