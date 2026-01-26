Facundo Arana confirmó su separación pero habló sobre una posible reconciliación

Luego de semanas de rumores y versiones cruzadas, Facundo Arana habló públicamente por primera vez sobre su situación sentimental y confirmó su separación de María Susini, con quien mantuvo una relación de 19 años y formó una familia con tres hijos en común. El actor se refirió además a la posibilidad de una reconciliación, dejando en claro que, si bien la ruptura es un hecho, el vínculo familiar continúa siendo una prioridad.

La confirmación llegó a través de una conversación privada que Arana mantuvo con Ángel de Brito, quien dio a conocer los detalles al aire del programa LAM (América). Durante la emisión, el conductor leyó una frase textual del actor que rápidamente llamó la atención: "Si es por mí, quiero recomponer la pareja", expresó el protagonista de Padre coraje, dejando abierta la puerta a una eventual segunda oportunidad.

Sin embargo, de Brito aportó información que matiza esa posibilidad. Según explicó, la postura no sería compartida por ambas partes. "Entendí que es ella la que no piensa igual. Él me explicaba que hace años que están en una crisis, que ahora quiere volver y retomar el matrimonio", detalló el periodista, al dar cuenta de las diferencias que existirían entre Arana y Susini respecto al futuro de la relación.

En ese sentido, el conductor remarcó que la separación no es reciente ni sorpresiva, sino el resultado de un proceso prolongado. "Me dijo que la crisis viene hace mucho tiempo, que efectivamente están separados. No es de un mes. Vienen hace rato con esto", afirmó de Brito, quien además adelantó que el actor brindará declaraciones públicas sobre el tema en los próximos días.

Durante el ciclo televisivo, también se aclaró que la pareja atravesó varias crisis a lo largo de los años, lo que refuerza la idea de que la ruptura no se produjo de manera abrupta. En ese contexto, el conductor leyó otro mensaje atribuido a Arana que refleja su mirada sobre la situación actual: "Es un tema que lo seguimos trabajando, porque somos una familia", frase que subraya la intención de preservar el vínculo más allá de la separación.

Señales previas y decisiones recientes

Desde hacía varias semanas circulaban versiones sobre un distanciamiento entre Arana y Susini, aunque ninguno de los dos había realizado declaraciones públicas. No obstante, un gesto en redes sociales intensificó las especulaciones: ambos dejaron de seguirse en Instagram, un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores ni para la prensa especializada.

Luego de que el tema comenzara a instalarse con fuerza en los medios, el actor retomó su actividad en redes sociales, pero tomó una decisión que llamó particularmente la atención: canceló una entrevista que tenía pautada en el programa Puro Show (eltrece), donde estaba previsto que apareciera el viernes pasado.

Consultado recientemente por la periodista Laura Ubfal, Arana eligió un perfil bajo y respondió con un mensaje breve y sin definiciones contundentes: "Tenemos nuestras ideas y vueltas como en toda familia que se aprecie de serlo", expresó, evitando confirmar o desmentir de manera directa la separación en ese momento.

Por su parte, desde el entorno de María Susini se deslizó que la relación estaría definitivamente terminada y que habría sido la propia modelo quien comenzó a comentarlo en su círculo cercano. Esta versión fue sostenida públicamente por Pepe Ochoa en LAM, reforzando la idea de que la decisión final no habría sido consensuada.

Mientras tanto, el futuro de la pareja permanece abierto, con un escenario marcado por la cautela, el respeto familiar y versiones contrapuestas sobre la posibilidad de una reconciliación.