Fan de Benjamín Rojas agredió a su esposa y causó destrozos en su local: las palabras del actor

Martina Sánchez Acosta, esposa del actor Benjamín Rojas denunció en la Justicia a una mujer que ingresó agrediendo y rompiendo su local de pastelería ubicado en City Bell. Se trataría de una fanática del ex Rebelde Way que se habría enfurecido porque no pudo ver al artista para darle una carta.

Teodelinesias, la pastelería de la cocinera está ubicada en diagonal 3 y 473 bis. En un video se ve como la mujer pasa su pierna a través delas rejas de la puerta del local y patea los muebles, también se observa que grita y gesticula. Más tarde toma un vidrio de la entrada que acababa de romper y lo arroja hacia el interior del local.

Rubén Sarlo, abogado de la cocinera, ya radicó la denuncia por agresiones y amenazas y la investigación se encuentra a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Según el diario El Día, Rojas ya había denunciado a la mujer por acoso hacia su persona y amenazas a su mujer.

Luego de este violento episodio, Benjamín Rojas habló desde su cuenta oficial de Instagram. El actor se mostró agradecido con todos los que se preocuparon y contó cómo transitan este momento.

“Muchas gracias a todos por preocuparse. Mi familia y el equipo de trabajo del local estamos bien y eso es lo más importante. Fue un gran susto”, expresó desde sus redes sociales.

Luego, Benjamín dio detalles de cómo hicieron frente a la difícil situación: “Una situación muy violenta que por suerte controló la policía. El caso ya está en manos de la justicia. Gracias de nuevo por los mensajes”.

Según revelaron en Nosotros a la Mañana, Benjamín Rojas había denunciado a Sofía Torres, la mujer que atacó el local de su esposa, por acoso ya que el hostigamiento empezó el año pasado.

“No es la primera vez que esta joven se acerca y se pone violenta. Al no encontrarlo, primero rompe el vidrio de la puerta, después se pone nerviosa y empieza a insultar”, detalló Carlos Monti.

Así, el periodista explicó que las amenazas se fueron incrementando con el tiempo: “La reja separa a la esposa de Benjamín del peligro. La mujer pasó de la selfie a las amenazas a la esposa de Benjamín. Ahora, ya pasamos a la violencia”.