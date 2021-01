Felicitas Pizarro fue mamá y presentó a su bebé en las redes

La espera terminó. Después de despedirse de El Gran Premio de la Cocina para dedicarse full time a la maternidad, Felicitas Pizarro dio a luz a su segundo hijo, Indalecio. “Y un día nos encontramos del otro lado de la piel. Gracias Santi por hacerme mamá una vez más. Te amo. Inda, sos y serás nuestro regalo del cielo a un año de tu partida Tatata”, compartió en redes presentando al pequeño y haciendo referencia a la muerte de su querido y recordado abuelo, Juan Carlos Saravia.

El pequeño, al que su mamá ya presumió orgullosa en Instagram desde la clínica, viene a completar la familia que formó junto a Santiago Solernó y Ramón, el primer heredero de la pareja. “Muy feliz. Otra historia de amor empieza”, sumaba la nieta de Juan Carlos Saravia con la imagen de la primera siesta de Indalecio con su mamá.

Hace pocas semanas, la cocinera influencer develaba el exótico nombre que eligió su marido para el segundo bebé. “Mi hijo se va a llamar Indalecio. Es un nombre que le gusta a mi marido. A mí no me terminaba de cerrar, pero ahora lo empecé a nombrar y me estoy acostumbrando. El nombre de mi primer hijo es Ramón y lo elegí yo”, adelantaba al ciclo radial Esto No es Hollywood.

Y confiaba sus sensaciones en el tramo final del embarazo: “Lo estoy llevando bien. Estoy de siete meses y pude seguir trabajando. Lo que tiene de lindo la televisión de la actualidad es que es natural. A veces me levanto para ir al baño, sale al aire y está todo bien”, contó.

Pero el embarazo de Pizarro tuvo sus altibajos y se llevó un gran susto en medio de la pandemia. "Feli" se contagió de coronavirus, cuando estaba de 7 meses y reconoció que el primer trimestre la pasó fatal. “Había una pandemia, tenía que trabajar y me daba miedo. “Los primeros meses de embarazo tuve náuseas y algunos olores me dieron asco. Un día vi unos pepinos, tipo pickles, y no los podía probar. En mi primer embarazo grababa para El Gourmety los olores también me daban asco. Por ejemplo, cocinábamos cordero a las ocho de la mañana y era terrible”, rememoró sobre su primer embarazo de Ramón que también la encontró trabajando.

A días del parto, la presidenta de jurado se despedía entre lágrimas de sus colegas del reality de eltrece. Todos me trataron bárbaro. Cari, siendo mamá y mujer, siempre estuvo muy atenta a todo, Juan me hizo los mejores piropos del mundo para una embarazada. Voy a extrañar un montón a Chris (Petersen)y a Mauri (Asta), los quiero”, cerraba la flamante mamá.