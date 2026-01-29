  • Dólar
Tradición y cultura en el corazón de Recreo

Festival del Cabrito 2026: conocé la cartelera completa de un evento inolvidable

La 54° edición del festival nacional e internacional se desarrollará del 5 al 8 de febrero, combinando los máximos referentes del folklore con el sabor inconfundible de la gastronomía local.

29 Enero de 2026 13.31

La Municipalidad de Recreo, bajo la invitación del Intendente Luis A. Polti, se prepara para recibir una de las festividades más importantes del calendario cultural catamarqueño. El Polideportivo Municipal de Recreo será la sede de la 54° edición del Festival Nacional e Internacional del Cabrito, una cita que promete honrar la identidad de la región a través de la música, la danza y la degustación del que es considerado el mejor cabrito del país. Bajo el hashtag #Cabrito2026, la agenda oficial ya está confirmada para los días 5, 6, 7 y 8 de febrero, ofreciendo un despliegue artístico de primer nivel.

Un recorrido por la grilla artística

La jornada inaugural del jueves 5 dará inicio con una propuesta diversa que incluye a La Granja de ZenónÉrica Luz FerreyraJonás Díaz, acompañados por un imponente despliegue de las academias Pehuen CuraDancy SumajIdentidad LapaceñaRumi Casa de PiedraLa GuardiaAgitando Pañuelos de EsquiúLa Dorada

La noche se completará con las actuaciones de Fuerza NorteñaAntony FrogelCarlos GarayOscar Nene NietoRubén Puchita Moreno y el ritmo de la Banda Al Rojo Vivo.

El viernes 6 la mística festivalera continuará con la Academia de Danzas Identidad LapaceñaOrellana LuccaSantiago PazMarcelo ToledoLos KijanosLautaro Rojas4 de CopasMartita Díaz RuizSenderos de Mi TierraJuan Gutiérrez - Trovador del Río y el aporte de Brisas del Chamamé (Nueva Generación).

Para el sábado 7, la tradición alcanzará su punto máximo con la presencia de la Academia de Danzas Pehuen Cura y el esperado show de Abel Pintos, junto a figuras como Vale 4La CantadaLos PatriboysLos InfernalesIleana MartínezLos Hermanos DíazFuerza ArgentinaEl Chango PoltiRaúl ChebelVíctor Ruiz

El gran cierre del domingo 8 estará a cargo de la Academia de Danzas Dancy SumajSergio GalleguilloIván RuizCampedrinosLos SacherosCarla RomeroGrupo TrébolLas ValijasMartín OyolaYoni y sus Chamameceros.

festival del cabrito
 

Acceso, abonos y puntos de información

En cuanto a la logística de ingresos, la organización ha dispuesto solo 2000 abonos a un costo de $65.000, los cuales cubren las noches de viernes a domingo y pueden adquirirse exclusivamente de contado en la Oficina de Comercio. Para las entradas generales diarias, se han establecido valores de $10.000 para el jueves$25.000 para el viernes$40.000 para el sábado$25.000 para el domingo

Aquellos interesados en obtener más detalles pueden acercarse a la Plaza 25 de Mayo, donde se brinda atención en los horarios de 07:00 a 13:00 y de 18:00 a 22:00 horas. Recreo espera a toda la comunidad para vivir una experiencia cultural sin precedentes.

