Festival del Cabrito 2026: conocé la cartelera completa de un evento inolvidable

La Municipalidad de Recreo, bajo la invitación del Intendente Luis A. Polti, se prepara para recibir una de las festividades más importantes del calendario cultural catamarqueño. El Polideportivo Municipal de Recreo será la sede de la 54° edición del Festival Nacional e Internacional del Cabrito, una cita que promete honrar la identidad de la región a través de la música, la danza y la degustación del que es considerado el mejor cabrito del país. Bajo el hashtag #Cabrito2026, la agenda oficial ya está confirmada para los días 5, 6, 7 y 8 de febrero, ofreciendo un despliegue artístico de primer nivel.

Un recorrido por la grilla artística

La jornada inaugural del jueves 5 dará inicio con una propuesta diversa que incluye a La Granja de Zenón, Érica Luz Ferreyra y Jonás Díaz, acompañados por un imponente despliegue de las academias Pehuen Cura, Dancy Sumaj, Identidad Lapaceña, Rumi Casa de Piedra, La Guardia, Agitando Pañuelos de Esquiú y La Dorada.

La noche se completará con las actuaciones de Fuerza Norteña, Antony Frogel, Carlos Garay, Oscar Nene Nieto, Rubén Puchita Moreno y el ritmo de la Banda Al Rojo Vivo.

El viernes 6 la mística festivalera continuará con la Academia de Danzas Identidad Lapaceña, Orellana Lucca, Santiago Paz, Marcelo Toledo, Los Kijanos, Lautaro Rojas, 4 de Copas, Martita Díaz Ruiz, Senderos de Mi Tierra, Juan Gutiérrez - Trovador del Río y el aporte de Brisas del Chamamé (Nueva Generación).

Para el sábado 7, la tradición alcanzará su punto máximo con la presencia de la Academia de Danzas Pehuen Cura y el esperado show de Abel Pintos, junto a figuras como Vale 4, La Cantada, Los Patriboys, Los Infernales, Ileana Martínez, Los Hermanos Díaz, Fuerza Argentina, El Chango Polti, Raúl Chebel y Víctor Ruiz.

El gran cierre del domingo 8 estará a cargo de la Academia de Danzas Dancy Sumaj, Sergio Galleguillo, Iván Ruiz, Campedrinos, Los Sacheros, Carla Romero, Grupo Trébol, Las Valijas, Martín Oyola y Yoni y sus Chamameceros.

Acceso, abonos y puntos de información

En cuanto a la logística de ingresos, la organización ha dispuesto solo 2000 abonos a un costo de $65.000, los cuales cubren las noches de viernes a domingo y pueden adquirirse exclusivamente de contado en la Oficina de Comercio. Para las entradas generales diarias, se han establecido valores de $10.000 para el jueves, $25.000 para el viernes, $40.000 para el sábado y $25.000 para el domingo.

Aquellos interesados en obtener más detalles pueden acercarse a la Plaza 25 de Mayo, donde se brinda atención en los horarios de 07:00 a 13:00 y de 18:00 a 22:00 horas. Recreo espera a toda la comunidad para vivir una experiencia cultural sin precedentes.