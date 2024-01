Furia y Joel de GH se cruzaron a los gritos: "¿Qué carajo te pasa?"

El juego está más activo que nunca en la casa de "Gran Hermano 2024" después de la salida de Alan y Denisse. A horas de la eliminación doble, Joel y Juliana "Furia" tuvieron un fuerte choque en frente de los demás participantes que podría anticipar una futura enemistad dentro de la casa.

La escena parecía tranquila, con la mayoría de los participantes del reality descansando en una de las habitaciones, pero todo se picó cuando Joel trató de "vigilante" a Furia. El comentario, que parecía inocuo, hizo que la jugadora saltara inesperadamente, y Joel no tuvo problemas en responderle.

"¿Qué te pasa conmigo bolu...? Vamos a hablar acá adelante de todos, ¿qué carajo te pasa?", preguntó Furia. "Nada", contestó Joel. "Bueno, no me rompás más los huevos", le replicó la jugadora. Esto terminó por molestar a Joel: "Ah bueno, ¿vos podés joder a todo el mundo pero nadie te puede joder a vos?", preguntó.

El participante continuó criticando el carácter de Juliana, señalando que "vos jodés a todo el mundo, nadie te dice nada". "Parece que me tenés envidia", le contestó Furia, recomendando que se busque "su propio público" y no se cuelgue de su protagonismo dentro de "Gran Hermano Argentina".

"Si jodés bancate que te jodan boluda, sino no jodas vos", intentó cerrar el debate Joel. Pero Furia no había terminado: "No, no es un joda lo que haces, veo que intentás buscarme y no... Ya van varios comentarios que no entiendo y no sé quién sos". "Bueno, yo tampoco sé quién sos vos", le contestó Joel. "Bueno, ojalá un día me conozcas", cerró picante Furia.

