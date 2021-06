Gino Renni fue internado en terapia intensiva tras dar positivo en COVID-19

El actor Gino Renni está en terapia intensiva. El lunes fue internado en el Instituto del Diagnóstico por una neumonía bilateral derivada de su cuadro de COVID-19. Hace unos días recibió la segunda dosis de la vacuna contra la enfermedad. Este jueves en Los ángeles de la mañana (eltrece), Pía Shaw dio información sobre el estado de salud del humorista, que fue llevado a un centro de salud el 7 de junio: “Se complicó un poco. Él contó hace unos días en un medio gráfico que seguía con fiebre y ahora lo pasaron a terapia intensiva. El día de su cumpleaños lo internaron. Ya tenía las dos vacunas”.

La panelista explicó además que hace unos días intercambió una serie de mensajes con el actor: “Me dijo que estaba en la clínica, aislado, y desganado aunque a veces un poco mejor de ánimo. Además me agradeció la preocupación”.

La noticia de la internación de Renni se conoció casi por casualidad, después de que la periodista Marcela Godoy lo saludara por Twitter por su cumpleaños número 78 y él respondiera el posteo contando que tenía coronavirus.

“Me internaron con COVID-19 y eso que tenía las dos dosis. Espero pase pronto y gracias por acordarte”, dijo el actor de gran trayectoria artística en cine, teatro y televisión, que relató que pese a estar inoculado, se contagió y su cuadro se complicó.

Ese mismo día, horas más tarde, en una charla con Mariana Contartesi y Facundo Pastor por A24 volvió a hablar de su estado de salud: “Estoy con un poco de oxígeno leve en la nariz y esperando que esto pase lo más rápido posible”. Asimismo, destacó la importancia de estar inoculado: “Según los médicos esto va a ir mejorando día a día. No hay que alarmar a la gente, hay que ponerse las dos dosis, porque esto puede o no suceder, ni los médicos saben por qué sucede esto. Hay que decirle a la gente que se vacune con las dos dosis, ese es mi mensaje”.

En el breve reportaje que dio, Renni precisó que en abril recibió la primera dosis de la vacuna de Sinopharm y el 13 de mayo, la segunda: “No tiene que ver cuál sea, porque de hecho muchos de los que se dieron la de Pfizer en el exterior, volvieron y tuvieron coronavirus”.

Por último, y para hablar de qué síntomas tuvo, mencionó: “Tenía como un catarro la semana pasada pero el sábado ya tenía fiebre. Sentía decaimiento. Mi médico me mandó al Instituto del Diagnóstico para que me hagan una tomografía y me hisoparon y me dio positivo”.