Gran Hermano informó a Romina que no podrá quedarse con Caramelo y en redes festejaron la decisión

Romina Uhrig, la última eliminada del reality Gran Hermano (Telefe), tuvo varios momentos complicados desde su salida: el recibimiento de sus ex compañeros en El Debate no fue el esperado y enfrentó las fuertes opiniones de sus panelistas, pero ningún evento la dejó tan descolocada como la noticia que recibió en pasadas horas: la adopción del cachorro Caramelo no será viable para ella por los momentos.

La ex “hermanita” recibió la noticia durante su paso por el ciclo A la Barbarossa (Telefe). Allí se mostró una entrevista que realizó Robertito Funes a Gustavo, el veterinario de los cachorros. El especialista comentó que Romi deberá llenar un formulario y de acuerdo a sus respuestas, se evaluará si efectivamente es la persona indicada para llevarse a Caramelo. La reacción de Romina Uhrig cuando se enteró que no podrá adoptar a Caramelo de forma inmediata. (Foto: Captura Telefe)

La sorpresa de la ex competidora fue tal, que no pudo esconder su contrariedad. De hecho, contó en el programa que la información que ella manejaba era completamente distinta: “Me dijeron que mañana me iban a dar a Caramelo, que yo mañana me lo llevaba”, insistió.

Sin embargo, Gustavo descartó esta información y respondió a la expolítica desde su visión profesional: “Yo lo que creo Romi, con todo el amor del mundo, hay algunos factores de riesgo en la tenencia para vos. Porque siento que por ahí preguntas como por ejemplo si tenés la pileta cercada, niños que sabemos que hay en la casa”, aclaró. Romina Uhrig no tendrá la tenencia de Caramelo hasta no llenar un formulario de evaluación. (Foto: Captura Telefe)

Romina Uhrig se descompuso tras una noche de tragos con Alfa y la fulminaron por suspender su agenda en la TV

El miércoles, Romina Uhrig plantó a Ángel De Brito en LAM (América) y el periodista la fulminó, ya que es la primera vez que un participante de Gran Hermano (Telefe) se niega a ir a su programa. Después de las críticas, se comprometió a ir hoy, pero en las últimas horas decidió cancelar su agenda en la TV, ya que se descompuso tras una noche de tragos con Alfa, con quien se amigó el lunes.

La exdiputada no se presentó en el ciclo de Georgina Barbarossa y tampoco visitará a Jorge Rial, lo que generó un gran repudio en las redes sociales. “Se le viene la noche, y con lo negadora que es no debe querer ir a ningún programa”, “Debe tener miedo”, “Ahora se enferma, pero ayer estaba de joda”, “Qué poco profesional”, “Le teme a la Justicia”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en Twitter.

Un día después de salir de la casa de Gran Hermano, Romina visitó El Debate y fue duramente criticada por sus excompañeros, que se burlaron de su forma de hablar y la cuestionaron por su gordofobia. Además, le remarcaron que no es tan humilde como dijo, ya que aparecieron varias propiedades a su nombre. Colapsada por el destrato, reconoció: “No ando durmiendo bien, Es feo salir y encontrarme con todo esto, pero yo no tengo nada que ocultar”.