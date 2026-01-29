Orgullo catamarqueño: Tania Marioni brilla en los Premios Carlos 2026

El teatro nacional pone sus ojos sobre una de las promesas surgidas del interior del país. La actriz catamarqueña Tania Marioni ha alcanzado un hito fundamental en su trayectoria profesional al ser nominada a los Premios Carlos 2026. Estos galardones, que se otorgan anualmente a los mejores espectáculos que se presentan durante la temporada veraniega en la ciudad de Villa Carlos Paz, han reconocido su destacado desempeño bajo el rol de "Mejor actriz de reparto".

La nominación fue celebrada por Marioni a través de sus redes sociales, donde expresó: "Gracias al jurado por las 6 nominaciones a los Premios Carlos 2026". Con una amplísima formación académica, Tania ha integrado distintos elencos a lo largo de los años, siendo reconocida en el ambiente por su profesionalismo y una versatilidad que hoy la posiciona en lo más alto de la escena cordobesa.

El éxito detrás de "El cuarto de Verónica"

La obra se ha convertido en una de las grandes novedades de la cartelera cordobesa, no solo por su elenco de primer nivel, sino por la potencia de su guion. Escrita por el estadounidense Ira Levin —autor de la aclamada novela El bebé de Rosemary—, la pieza se presenta de la mano de Silvia Kutika y Fabio Aste, dos actores de raza a los que se suman Marioni y Adrián Lazare.

El reconocimiento del jurado para esta producción fue integral, compitiendo en categorías clave:

Mejor libro

Mejor dirección

Mejor actriz

Mejor actor

Mejor actriz de reparto (Tania Marioni)

(Tania Marioni) Mejor actor de reparto

La trama de la obra es un componente esencial de su éxito. La historia sigue a Susan, una joven de 20 años que es abordada mientras cena con su novio por una encantadora pareja de ancianos. El motivo del encuentro es el asombroso parecido de Susan con Verónica, una joven fallecida hace años. Lo que comienza como una simple coincidencia e invitación a la mansión de los ancianos para ver un retrato, se transforma rápidamente en un thriller psicológico tan atrapante como perturbador, marcando el pulso de una temporada inolvidable para la actriz catamarqueña.