Guido Kaczka conquistó el Martín Fierro de Oro 2026 en una gala marcada por la emoción

La televisión argentina vivió una de sus noches más importantes con la entrega de los Premios Martín Fierro 2026, donde el conductor Guido Kaczka se consagró como el gran ganador al obtener el Martín Fierro de Oro en la edición número 54 de los premios organizados por APTRA.

La ceremonia se desarrolló en el Hotel Hilton y contó con la conducción de Santiago del Moro, quien estuvo al frente de la gala por segundo año consecutivo. La transmisión estuvo a cargo de Telefe, señal que además terminó siendo la más premiada de la noche.

El reconocimiento máximo para Kaczka coronó una edición atravesada por homenajes, emociones y un amplio reparto de estatuillas entre los principales canales de la televisión abierta argentina.

Telefe lideró la entrega, pero El Trece se quedó con el Oro

En el balance general de la ceremonia, Telefe fue la emisora con mayor cantidad de premios obtenidos. El canal consiguió:

14 estatuillas.

Por detrás quedó El Trece con:

9 premios.

Incluido el Martín Fierro de Oro.

Más atrás se ubicaron:

América TV con 5 galardones.

El Nueve con 5 premios.

TV Pública con 3 reconocimientos.

En el caso de la TV Pública, dos de las estatuillas correspondieron a una misma categoría compartida.

La ceremonia comenzó con el tradicional discurso del presidente de APTRA, Luis Ventura, quien dio inicio formal a una gala que se extendió con múltiples reconocimientos y homenajes.

Reconocimientos especiales y homenajes históricos

Uno de los primeros momentos destacados de la noche fue el reconocimiento especial otorgado a América TV por sus 60 años de transmisión televisiva. Más tarde, también se rindió homenaje al periodista deportivo Enrique Macaya Márquez por su extensa trayectoria profesional.

La emoción alcanzó uno de sus puntos más altos durante el segmento "In Memorian", dedicado a recordar a las figuras fallecidas entre 2025 y 2026. El homenaje estuvo acompañado por la interpretación de la canción "Recuérdame", popularizada por la película Coco, interpretada por Angela Torres.

Durante ese momento fueron recordadas distintas figuras del espectáculo, el periodismo y la cultura argentina.

Entre ellas:

Luis Brandoni.

Héctor Alterio.

Julio Ricardo.

Marcelo Araujo.

Ernesto Cherquis Bialo.

Adriana Aizemberg.

Ernesto Acher.

Jorge "Capece" Lorenzo.

Luis Pedro Toni.

Juan Carlos "el Mini" Velázquez.

Marikena Monti.

María José Campoamor.

Rómulo Berruti.

Rubén Polimeni.

Sobre el cierre de la ceremonia también hubo un reconocimiento especial dedicado al fallecido entrenador de fútbol Miguel Ángel Russo, en otro de los momentos emotivos de la entrega.

Guido Kaczka y una consagración histórica

La obtención del Martín Fierro de Oro representó el punto culminante de la noche para Guido Kaczka. El conductor también ganó en la categoría:

Labor en Conducción Masculina por "Buenas Noches Familia".

La distinción terminó consolidándolo como una de las principales figuras de la televisión argentina en la temporada 2026.

Los principales ganadores de la noche

Entre los programas y figuras premiadas se destacaron distintas producciones de ficción, entretenimiento, periodismo y reality shows. Algunos de los galardones más importantes fueron:

Ficción: "Tafí viejo, verdor sin tiempo" (El Nueve).

Periodístico: "Opinión pública" (El Nueve).

Humorístico/Actualidad: "Polémica en el bar" (América).

Deportivo: ACTC (TV Pública).

Futbolístico: Mundial de Clubes (Telefe).

Noticiero nocturno: "Telefe Noticias".

Reality: MasterChef Celebrity (Telefe).

Producción Integral: "La Voz Argentina" (Telefe).



En las categorías actorales fueron distinguidos:

Luciano Cáceres como Mejor Actor.

Gimena Accardi como Mejor Actriz.

También fueron reconocidos:

Wanda Nara en conducción femenina.

Mirtha Legrand en labor periodística femenina.

Rolando Graña en labor periodística masculina.

La noche cerró con una ovación para Guido Kaczka, quien terminó transformándose en la gran figura de una edición marcada por el reconocimiento a la televisión abierta, la emoción de los homenajes y la consolidación de los grandes formatos de entretenimiento en la pantalla argentina.