Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: internación en terapia intensiva

Chiche Gelblung, una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino, se encuentra internado en terapia intensiva desde hace seis días, según se conoció esta mañana. La familia del comunicador aclaró que esta situación se relaciona con los controles de una intervención anterior, y buscó llevar tranquilidad al público sobre su estado actual.

El periodista ha construido una extensa carrera en radio, televisión y medios gráficos, consolidándose como una voz autorizada en el análisis político y la actualidad. A lo largo de los años, Gelblung ha mantenido un perfil mediático elevado, incluso frente a episodios de salud delicados que no lo detuvieron en su actividad profesional.

Episodio cardíaco y tratamiento inicial

Hace tres semanas, Gelblung sufrió un episodio cardíaco que derivó en la colocación de dos stents, tras un infarto en el pie. Este cuadro, caracterizado por la interrupción súbita del flujo de sangre hacia los tejidos del pie debido a la obstrucción de una arteria, obligó a los médicos a realizar un seguimiento constante y a programar estudios adicionales para monitorear su recuperación.

En ese momento, los profesionales de la salud recomendaron reposo absoluto, pero el periodista decidió retomar rápidamente sus actividades habituales. Semanas atrás, Gelblung había hablado públicamente sobre su estado, reconociendo que atravesó un momento delicado luego de la intervención.

Hospitalizaciones y controles recientes

Posterior al episodio cardíaco, Gelblung volvió a ser hospitalizado en los últimos días dentro del marco de controles posteriores por la intervención y chequeos médicos relacionados con dolores y complicaciones circulatorias. Estos seguimientos forman parte de la rutina clínica que asegura el correcto funcionamiento de los stents y la circulación sanguínea, especialmente tras un infarto en extremidades.

En las últimas horas, se conoció que el conductor sufrió una caída en su domicilio, aunque inicialmente no le habría dado mayor importancia y continuó con sus actividades habituales. Como consecuencia del golpe, quedó con una cicatriz en el lado izquierdo de la cara, cerca del ojo, por lo que los médicos que lo atienden ahora incluyen esta lesión en el seguimiento clínico.

Antecedentes médicos y profesionalismo inquebrantable

No es la primera vez que Gelblung enfrenta problemas de salud. En los últimos años, ha atravesado internaciones por distintos cuadros clínicos, pero en cada ocasión logró retomar rápidamente su actividad profesional, manteniendo un alto nivel de exposición pública y continuidad en sus programas de análisis político y actualidad.

Su historia reciente demuestra una combinación de resiliencia y compromiso con su labor periodística, aun cuando su cuerpo le ha impuesto límites médicos. La familia y su equipo médico insisten en la importancia de los controles periódicos, que ahora se intensifican ante la combinación de complicaciones cardíacas, circulatorias y la reciente caída.

Perspectivas y cuidados

Actualmente, la prioridad de los médicos es asegurar la estabilidad clínica del periodista, con especial atención a los efectos residuales de la intervención de stents, el seguimiento del infarto en el pie y las posibles complicaciones derivadas de la caída reciente. La familia continúa ofreciendo mensajes de tranquilidad, resaltando que estas medidas son parte del protocolo preventivo y de control habitual tras un episodio de salud complejo como el que ha vivido Gelblung.