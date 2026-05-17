Nelson Castro reveló que come los huevos con cáscara y desató la polémica

Una nota informativa sobre el creciente consumo de huevos en Argentina terminó derivando en una inesperada polémica televisiva luego de que Nelson Castro revelara en vivo que consume huevos con cáscara. La confesión ocurrió durante una emisión de Telenoche y provocó una reacción inmediata entre sus compañeros de programa, que cuestionaron con sorpresa y humor el particular hábito del conductor.

El intercambio se produjo mientras en el noticiero se desarrollaba un informe destinado a explicar distintas características nutricionales y productivas del huevo, uno de los alimentos cuyo consumo creció de manera exponencial en el país. En ese contexto, la especialista Jésica brindó recomendaciones y detalles sobre cómo identificar un huevo orgánico, cuáles son las diferencias entre el huevo blanco y el colorado y qué aspectos deben observarse para evaluar su calidad.

Sin embargo, lo que inicialmente parecía una nota orientada exclusivamente a cuestiones alimentarias terminó convirtiéndose en un debate inesperado dentro del estudio, luego de que Nelson Castro hiciera referencia a la polémica que ya había generado anteriormente por su manera de consumir huevos.

La explicación sobre los huevos

Durante el segmento televisivo, Jésica comenzó explicando algunos aspectos básicos vinculados a la estructura y calidad del huevo. La especialista detalló que, al romper un huevo, uno de los puntos centrales a observar es el estado de la yema.

"Cuando uno rompe un huevo, tiene que prestarle atención a la yema: que la yema esté bien armadita y separada de la clara. No tiene que estar aplastada", señaló. También explicó que la clara debe presentar consistencia adecuada, ya que eso constituye otro indicador de frescura y calidad.

"La clara siempre tiene que tener consistencia", agregó durante la exposición. La conversación luego avanzó hacia las diferencias entre el huevo blanco y el huevo colorado, un tema que suele generar dudas entre consumidores respecto de posibles diferencias nutricionales.

Según explicó la especialista, ambos tipos poseen exactamente el mismo valor nutricional. La diferencia radica exclusivamente en la raza de la gallina que los produce."El valor nutricional del huevo blanco y colorado es exactamente el mismo, pero ¿por qué son distintos? Distinta raza de ave", detalló.

En ese sentido, utilizó una comparación coloquial para describir las diferencias productivas entre ambas aves. "La gallina colorada es una gallina más vagoneta, así es fácil. Come más y produce menos. El costo de producción de este huevo es más caro que este. Se va a traducir a precios", sostuvo.

El momento que cambió el clima en el estudio

La situación tomó otro rumbo cuando, hacia el cierre de la nota, Jésica mostró al aire un huevo de doble yema. Fue en ese instante cuando Nelson Castro hizo una intervención que descolocó a todos los presentes. "¡Muy bueno! Para el año que viene dejamos la polémica de la cáscara, ¿sí? Ese es otro tema...", comentó el conductor.

La frase abrió inmediatamente el debate dentro del estudio, ya que sus compañeros retomaron una discusión previa vinculada al hábito alimenticio del periodista.Dominique Metzger fue la primera en reaccionar y explicó ante la audiencia cuál era la polémica mencionada por Castro.

"La polémica es porque vos comes con cáscara. Y acá estamos todos en contra", expresó. A la reacción de Metzger se sumó Rodrigo Alegre, quien reforzó el desconcierto generalizado dentro del equipo periodístico. "Acá estamos todos debatiendo que Nelson come con cáscara y está mal...", señaló entre risas.

Lejos de retractarse o intentar minimizar el tema, Castro respondió manteniendo el tono distendido, aunque sin abandonar la defensa de su método. "Pero eso lo dejamos para el año del día del huevo del año...", contestó el conductor.

Una confesión que dominó la escena

La revelación de Nelson Castro rápidamente se convirtió en el eje de la conversación en el estudio, desplazando incluso la información técnica que originalmente motivaba el informe. La combinación entre sorpresa, incredulidad y humor marcó el intercambio entre los integrantes del programa, que reaccionaron de manera unánime en contra del hábito alimenticio del conductor.

La mención a la "polémica de la cáscara" dejó además en evidencia que el tema ya había sido discutido previamente dentro del equipo de Telenoche, aunque esta vez quedó expuesto públicamente durante la transmisión.

Entre la información y el humor televisivo

El momento reflejó también una dinámica habitual en los programas informativos televisivos, donde segmentos originalmente orientados a datos de actualidad pueden transformarse en escenas de humor y espontaneidad a partir de comentarios inesperados de los conductores o panelistas.

En este caso, la confesión de Nelson Castro rompió el tono técnico de la explicación sobre el consumo de huevos y generó una reacción inmediata del resto del equipo, que no ocultó su desacuerdo frente a la práctica de ingerir el alimento junto con la cáscara.

Aunque el conductor evitó profundizar en detalles sobre su método y prefirió dejar el debate para otra ocasión, su comentario alcanzó para instalar la polémica dentro y fuera del estudio.

Lo que comenzó como una explicación sobre yemas, claras y diferencias entre huevos blancos y colorados terminó así convertido en uno de los momentos más comentados de la emisión, con Nelson Castro defendiendo, en minoría absoluta, una costumbre alimenticia que sorprendió incluso a sus propios compañeros.