Mirtha Legrand ganó su Martín Fierro número 35: "Mientras tenga salud, voy a seguir"

Este lunes, Mirtha Legrand volvió a ser protagonista de una de las noches más importantes de la televisión argentina al recibir el premio Martín Fierro a labor periodística femenina por su programa La Noche de Mirtha. Con una carrera que ha trascendido generaciones, la conductora se mostró emocionada al compartir el escenario con Carolina Amoroso y Soledad Larghi, quienes también fueron distinguidas.

Legrand no ocultó su orgullo al mencionar que posee 34 premios Martín Fierro y expresó: "Cada año me da más placer". Sus palabras fueron acompañadas por aplausos de un auditorio que reconoce tanto su trayectoria como su capacidad para mantenerse vigente en un medio tan competitivo como la televisión argentina.

El discurso de la diva: pasión y compromiso

En un momento que combinó emoción y humor, Mirtha Legrand se describió con su característico ingenio: "Soy como el Martin, soy de fierro", frase que resonó entre los asistentes. La conductora reafirmó su compromiso con la televisión y con sus seguidores: "Mientras tenga salud, voy a seguir, no se van a librar de mí".

Además, destacó el cariño de sus colegas, subrayando que seguirá asistiendo a las ceremonias mientras pueda. Con un toque de solemnidad y orgullo, adelantó su intención de continuar participando: "El año que viene voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo para recibir el afecto de todos mis colegas". Estas palabras reflejan no solo su energía y vitalidad, sino también su profunda conexión con la comunidad televisiva que la ha acompañado durante décadas.

La mesa de Mirtha: compañeros de toda la vida

Durante su discurso, Mirtha Legrand no dejó de reconocer a quienes forman parte de su emblemática mesa, un símbolo de su programa y de su estilo único de conducción. Presentó a Marcelo Polino, Teté Coustarot y a su hija Marcela, quien la acompañó durante toda la ceremonia. Este gesto refuerza la idea de que su éxito no solo se construye sobre su talento personal, sino también sobre el vínculo con quienes la rodean y con quienes comparte el día a día de su programa.

La presencia de su hija Marcela en el escenario añade un matiz familiar y cercano al evento, recordando que, más allá de los premios y la fama, la televisión para Mirtha es también un espacio de comunidad y afecto.