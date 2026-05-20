Ian Lucas y una drástica decisión que impacta de lleno en su carrera

Ian Lucas, reconocido youtuber y conductor, alcanzó un hito en su carrera al recibir su primer Martín Fierro, uno de los galardones más prestigiosos de la televisión argentina. Sin embargo, lejos de limitarse a celebrar, Lucas sorprendió a sus seguidores con un mensaje en Instagram Stories, que rápidamente se convirtió en tema de conversación.

En los videos que compartió, el conductor resaltó su vínculo con la audiencia: "Fuimos los posteos con más visitas de los Martín Fierro. Esto no es un detalle menor para mí y lo que son ustedes", escribió, en un gesto de agradecimiento hacia su comunidad. El mensaje, cargado de cercanía con sus seguidores, sin embargo, terminó con una nota de preocupación: "Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele y vuelva a mi mundo donde me valoran muchísimo. Les quería agradecer, los amo".

El cierre de su posteo deja entrever un claro malestar con el canal Telefe, justo a pocos días de iniciar la cobertura del Mundial 2026, donde Ian estaba confirmado como conductor del ciclo Por el Mundo, junto a Marley. La declaración despertó rápidamente especulaciones sobre la continuidad del youtuber en el canal y su relación con la producción televisiva.

Clima tenso durante la gala

Los detalles del tenso clima que vivió Ian Lucas durante la premiación fueron aportados por Paula Varela en Intrusos (América TV). Según la panelista, la noche comenzó complicada en la alfombra roja, donde el youtuber aparentemente no recibió atención por parte de los medios:

"Lo que dicen es que en la alfombra roja no le hacen notas a Ian, por lo que llega caliente a su mesa por algunas circunstancias", contó Varela.

Además, agregó un dato que refleja el conflicto con el canal: "También me cuentan que al final de la alfombra roja ven a Lucas, su representante, discutiendo acaloradamente con alguien importante de Telefe".

Estos episodios sugieren que el malestar del conductor no surgió de manera espontánea, sino que tiene raíces en situaciones previas al desarrollo de la gala, incluyendo conflictos con la cobertura mediática y el trato del canal.

Conflictos con la producción del Mundial 2026

El descontento de Ian Lucas no se limita a la premiación. Varela también informó sobre su participación en el lanzamiento del ciclo mundialista:

Ian aparece en un lugar muy secundario , un detalle que habría contribuido a su malestar.

, un detalle que habría contribuido a su malestar. Según Varela, "otra de las cosas que lo habrían molestado es que en el lanzamiento de todo lo que van a hacer para el mundial, Ian está como muy ahí atrás".

El panorama se vuelve más crítico con la revelación final de la panelista: "Está a punto de bajarse del ciclo con Marley, por estas cosas que te estoy contando". Esta información pone en alerta a Telefe, considerando que Ian Lucas había sido confirmado para un rol destacado en la cobertura del Mundial 2026, uno de los eventos televisivos más importantes del año.

Entre el reconocimiento y la incomodidad

El caso de Ian Lucas pone en evidencia la dualidad entre el reconocimiento público y las tensiones internas en la industria televisiva. Por un lado, el conductor celebra su primer Martín Fierro y un éxito absoluto en redes, siendo protagonista de los posteos más vistos de la gala. Por otro, enfrenta conflictos que van desde la cobertura mediática insuficiente hasta la posición secundaria en eventos de alta relevancia, lo que podría afectar su continuidad en Telefe y su participación en proyectos de gran magnitud como el Mundial 2026.

El mensaje que publicó en Instagram refleja esta dualidad: un reconocimiento profundo a su comunidad y, simultáneamente, una señal de alarma respecto a su relación con el canal. Las próximas semanas serán determinantes para confirmar si Ian Lucas continuará su rol en Por el Mundo junto a Marley o si tomará un paréntesis en la televisión, como él mismo insinuó, para regresar a espacios donde su trabajo sea más valorado.