Un conductor y una actriz tuvieron un encuentro íntimo tras los Martín Fierro: "Se pasaron de habitación"

La entrega de los Premios Martín Fierro 2026 volvió a dejar mucho más que ganadores y discursos emotivos. Como ocurre cada año, el día después de la ceremonia estuvo marcado por las historias paralelas que se desarrollaron puertas adentro del Hotel Hilton, sede tradicional del evento y escenario donde las celebridades prolongan los festejos hasta altas horas de la madrugada.

La edición número 54 de la premiación tuvo como gran ganador a Guido Kaczka, quien se quedó con el Martín Fierro de Oro, pero gran parte de la conversación pública terminó desplazándose hacia situaciones extratelevisivas que comenzaron a circular con fuerza apenas terminó la gala.

En ese contexto, los nombres de Fede Bal y Evelyn Botto quedaron en el centro de la escena luego de que trascendieran versiones sobre un supuesto encuentro íntimo en una de las habitaciones del hotel. Según se relató posteriormente en televisión, habría existido incluso movimiento de habitaciones y testigos que aseguraron haber visto distintas situaciones que alimentaron aún más los rumores.

El episodio que se convirtió en el tema más comentado de la noche

El tema tomó impulso especialmente a partir de lo expuesto en el programa La Mañana de Moria (El Trece), donde un cronista decidió revelar detalles de lo que, según sostuvo, ocurrió durante la madrugada posterior a la ceremonia.

"Voy a decir absolutamente todo. No me van a callar; Fede Bal y Evelyn Botto fogoso, dentro y fuera de la ceremonia", afirmó al aire, instalando definitivamente el tema como uno de los grandes comentarios del post Martín Fierro.

Aunque no aparecieron imágenes que confirmaran lo sucedido en los espacios privados del hotel, los testimonios que comenzaron a circular alcanzaron para transformar el episodio en uno de los focos más comentados de la noche.

Las versiones hablaban de:

Cambios de habitaciones

Movimientos dentro del hotel

Encuentros en sectores privados

Situaciones que los involucrados habrían intentado mantener en la intimidad

Sin embargo, según se relató en el programa, parte de esa información terminó filtrándose y alimentando el interés mediático alrededor de ambos ternados.

El Hilton, mucho más que una sede ceremonial

El Hotel Hilton volvió a consolidarse como una pieza central de la experiencia Martín Fierro. No solo funciona como sede de la ceremonia, sino también como espacio de encuentro social para figuras de la televisión, productores, periodistas y artistas que eligen permanecer allí durante toda la noche.

Según se explicó en Intrusos (América TV), muchos invitados y nominados reservan habitaciones por cuenta propia para descansar, cambiarse o continuar con los festejos una vez finalizada la transmisión.

Desde Puerto Madero, horas antes de la ceremonia, el periodista Alejandro Guatti describió el movimiento previo al evento.

"Las primeras figuras ya están llegando. Moria Casán es la primera que ya está alojada en el hotel y de a poco van ir llegando porque recién se abre el horario de check in donde pueden entrar al hotel", señaló.

Posteriormente, Rodrigo Lussich detalló cómo suele organizarse la dinámica de hospedaje durante la gala.

"Muchos de los candidatos reservan una suite, una habitación, a su nombre, a su costo. En algunos casos son los canales, pero si no lo hacen por cuenta propia, donde ahí ya se quedan, descansan y se producen", explicó.

La interna silenciosa entre Wanda Nara y Fede Bal

En medio de la expectativa por la ceremonia, comenzó además a circular una versión sobre una tensión vinculada a una de las habitaciones más exclusivas del hotel. Allí aparecieron involucrados Wanda Nara y Federico Bal.

El encargado de revelar la situación fue Camilo García, quien habló sobre un supuesto conflicto por una suite presidencial ya reservada previamente por Bal.

"Hay un lío con una habitación que quería Wanda Nara que la reservó Federico Bal, él lo hizo con antelación, que tenía dos camas presidencial suite, en una cifra estimada en 1500 dólares", relató el panelista.

La información generó rápidamente repercusión debido al nivel de exclusividad de las habitaciones mencionadas y al contexto de máxima exposición mediática que rodea cada edición de los Martín Fierro.

Además, García agregó detalles sobre otra de las opciones disponibles dentro del hotel.

Una suite presidencial con: Dos camas Valor estimado en 1500 dólares

Otra habitación de lujo con: Una cama king size Más de 100 metros cuadrados Un valor de " un palo y algo "



Sin embargo, el propio panelista aclaró que, al consultar directamente con Federico Bal, el conductor aseguró desconocer completamente la polémica.

"Yo hablé con Federico y no tenía ni idea de esta polémica. Me dijo: 'amigo estoy regando las plantas de mi casa'", contó García, cerrando así una historia que terminó sumando tensión y color a la antesala de la ceremonia.

Una ceremonia donde el detrás de escena volvió a ganar protagonismo

Como sucede habitualmente con los Martín Fierro, el impacto de la gala trascendió ampliamente la entrega de premios. Los festejos privados, las versiones cruzadas, los rumores y las situaciones ocurridas en los pasillos y habitaciones del hotel terminaron ocupando gran parte de la conversación pública.

La edición 2026 dejó nuevamente en evidencia que el atractivo del evento no se limita al escenario principal. Las historias que aparecen después de la transmisión, los encuentros inesperados y las tensiones silenciosas forman parte de una trama paralela que, año tras año, alimenta el interés alrededor de una de las noches más importantes de la televisión argentina.