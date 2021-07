Ingrid Grudke compartió las fotos del antes y el después de su transformación física para competir de manera profesional

Ingrid Grudke compartió en sus redes sociales las fotos de su transformación física, a un año de haber cambiado su forma de entrenar. La modelo, que en septiembre competirá en la categoría fit model del concurso Arnold Sports Festival Europe 2021, se refirió al desafío contra ella misma por sacar “su mejor versión”.

“Me habrán escuchado más de una vez decir que cada mujer es única. Que nunca debemos compararnos y que siempre tenemos que fijarnos en nuestra herencia genética y en base a eso, sacar nuestra mejor versión, pero que todo depende de nuestra voluntad. No importa dónde estés, los años que tengas, o la genética que te tocó, siempre siempre podés estar mejor”, comenzó contando en sus redes sociales junto con una foto de ella en bikini hace un año y otra actual.

Luego, continuó: “Por eso yo, en este punto de mi vida y con un momento tan particular que estamos viviendo, encontré una oportunidad para desafiarme. Desde hace un año estoy entrenando una hora, de tres a cinco veces por semana, con una rutina armada por Analía Galeano. Y en este último mes sumé un plan de buena alimentación controlado por la nutricionista María Betania para llegar mejor en septiembre al torneo de Arnold Sports Festival”.

“Y no solo lo hago por esto, sino también, pienso que ahora logré fortalecer mi cuerpo, mente y todo mi organismo, es invertir en mi salud. Creo mucho en la capacidad del humano, la voluntad y la fuerza de hacer lo que realmente quiere lograr. No digo que sea fácil el camino, pero para llegar a una meta deseada hay que poner ganas para ver resultados”, cerró su posteo que obtuvo miles de “Me gusta” y cientos de comentarios.

Hace unos días, en diálogo con Teleshow, la modelo contó cómo fue que comenzó a entrenar en junio del año pasado en pleno confinamiento, cuando sintió la necesidad de “mover el esqueleto para que no se atrofie en la cuarentena”: “Empecé a hacer gimnasia con Analía. Arrancamos vía streaming tres veces por semana. En agosto vine a Misiones y en enero fui a Mar del Plata y la conocí personalmente”.

“Ir a un gimnasio a hacer aparatos para mí era un aburrimiento... pero ahora me gusta porque vas entendiendo cosas de tu cuerpo, además de que es importante estar en forma por un tema de salud. Gimnasia y alimentación sana, no hay secreto ni es de un día para el otro”, contó, y resaltó la importancia de comer bien, cosa que no le cuesta ya que siempre tuvo el hábito de ingerir carne, legumbres, frutas: “Ahora agregué algunas cosas como cereales, pero acá no hay dieta, ni suplementos”.

Fue su profesora quien en el verano, cuando se vieron personalmente, observó sus características y le propuso participar del torneo internacional Arnold Sports Festival Europe 2021 que se realizará en Sevilla en dos meses, en la categoría fit model: “'Tenés las medidas y las características', me dijeron (Analía y el marido de ella que también es entrenador), sumado a que mi cuerpo responde bien y enseguida después de entrenar se marca, así que me entusiasmé. Está bueno hacer algo diferente, como cuando hice teatro de revista”.

Así, cuando llegue el momento de competir, deberá hacer dos pasadas ante el jurado, una en traje de baño y otra con un vestido largo. “Ahora hay cosas que cambian, practico cómo posar ante los evaluadores. Hacer pasarela es común, pero saber cómo posar o cómo mostrarte frente al jurado es distinto, además va a ser en lugares donde soy una más, porque no me conocen, lo próximo es Sevilla, pero después se vienen Corea y Roma”.

Entusiasmada con el desafío, aclaró que este no es un paso previo a hacer fisicoculturismo y que seguirá desfilando alta costura y cerró: “Para mí es importante porque es una meta que uno se pone para exigirse para entrenar y buscar su mejor versión, animarse y quererse. Es motivador, a mis 45 no me pongo límites de edad, hay que hacer lo que uno quiera”.