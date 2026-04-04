Inhabilitaron al conductor que provocó el accidente de Barby Franco

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires informó hoy la inhabilitación preventiva del conductor que protagonizó el incidente vial que terminó con la influencer Barby Franco herida. El hecho ocurrió en el partido bonaerense de Cañuelas y generó una rápida respuesta por parte de las autoridades.

Según confirmaron fuentes del organismo a la agencia Noticias Argentinas, la medida recae sobre Roberto Paglioli, de 82 años, quien conducía el vehículo involucrado en el episodio registrado este viernes en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 71.

La resolución ya fue formalizada dentro de un expediente oficial emitido por la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, con vigencia a partir del 4 de abril de 2026. Esta disposición implica la inmediata restricción para conducir, en el marco de una política orientada a reducir riesgos en la vía pública.

La mecánica del siniestro

De acuerdo con lo establecido a partir de las tareas investigativas, el accidente tuvo como origen una maniobra indebida realizada por el conductor sancionado. En concreto, se identificó que el vehículo involucrado fue una:

Camioneta Mitsubishi L200 roja

Dominio: VDG-288

Según los informes, este vehículo circulaba en contramano, lo que derivó en una situación de extremo peligro. Posteriormente, el conductor se dio a la fuga sin llegar a colisionar directamente, aunque su accionar fue determinante en la generación del siniestro vial.

Este tipo de maniobras, tal como remarcan las autoridades, representan uno de los factores de mayor riesgo en rutas de alta circulación como la Ruta 3, donde las condiciones de velocidad y flujo vehicular amplifican las consecuencias de cualquier irregularidad.

Las consecuencias: una figura pública afectada

El hecho tuvo una fuerte repercusión pública debido a que entre las personas afectadas se encontraba Bárbara Franco, conocida influencer y esposa del abogado Fernando Burlando. Franco resultó herida como consecuencia del accidente, lo que contribuyó a visibilizar el caso y acelerar la respuesta institucional.

Si bien el conductor responsable no impactó directamente contra el vehículo de la víctima, su accionar fue considerado suficiente para establecer una responsabilidad indirecta en la generación del siniestro.

Una medida preventiva con foco en la seguridad vial

Desde la cartera de Transporte bonaerense enfatizaron que la decisión de aplicar una inhabilitación preventiva responde a una política clara: retirar de circulación a conductores que representen un riesgo inmediato.

En este sentido, destacaron que estas medidas no solo buscan sancionar, sino también prevenir hechos de mayor gravedad. Entre los objetivos principales se encuentran:

Reducir la probabilidad de nuevos incidentes viales

Proteger a otros conductores y peatones

Actuar de manera rápida ante conductas peligrosas

Fortalecer los mecanismos de control y fiscalización

La aplicación de esta medida evidencia un enfoque centrado en la seguridad vial como prioridad, especialmente en casos donde las conductas imprudentes pueden derivar en consecuencias severas.

El rol de la investigación y la respuesta institucional

El avance del caso también pone de relieve la importancia de las tareas investigativas para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades. A partir de estas acciones, se logró identificar tanto el vehículo como la maniobra que desencadenó el accidente.

La formalización de la medida en un expediente oficial refuerza el carácter institucional de la decisión, asegurando su validez y aplicación inmediata. Este procedimiento refleja un esquema en el que la evidencia recabada se traduce en acciones concretas por parte del Estado.

Un caso que reabre el debate

El episodio ocurrido en Cañuelas vuelve a poner en agenda la problemática de la conducción imprudente y sus consecuencias. La circulación en contramano, en particular, aparece como una de las infracciones más peligrosas dentro del sistema vial.

La respuesta del Ministerio de Transporte, mediante la inhabilitación preventiva, se inscribe en una estrategia más amplia que busca anticiparse al daño y no solo actuar una vez producido.

En un contexto donde cada decisión al volante puede tener impacto directo en la vida de terceros, este caso funciona como un recordatorio contundente: la seguridad vial no admite márgenes de error.