Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico y fue internada de urgencia

La actriz Isabel Macedo sufrió un grave accidente y tuvo que ser internada de urgencia en una clínica de la provincia de Salta donde se encuentra en observación luego de realizarle varios estudios para determinar su estado de salud.

El hecho ocurrió en el baño de su casa mientras se encontraba bañando a su hija Isabelita. Fue en ese momento cuando la actriz se resbaló y tuvo una fuerte caída que llevó sufrir lesiones en su mano y otras partes del cuerpo.

La propia protagoniza brindo detalles del accidente en sus redes sociales y compartió una foto llevando cierta tranquilidad a sus seguidores.

"Y así terminé la noche. Bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe", comenzó explicando. Para luego agregar que "puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Pero me pegué un susto inmenso".

En otras de las historias que compartió en sus redes sociales, Macedo señaló que "solo fue un golpe gracias a Dios, pero me duele todo". Y además agradeció a su pareja Juan Manuel Urtubey por "haber llegado a los 2 minutos a la clínica".

"Gracias a Meri Scalella por quedarse con mis hijitas. A Fede por ayudarme a inmovilizar. A Fernando y a Martín y a las medicas", agregó.

De todas maneras, y para la tranquilidad de sus seguidores, la actriz no sufrió heridas que representen gravedad y deberá permanecer en observación y con suero algunos días más, para luego regresar a su domicilio.