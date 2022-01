Jamie Lynn Spears, la hermana de Britney Spears, rompió el silencio y habló sobre su relación con la cantante

La hermana de Britney Spears dio una entrevista televisiva por primera vez y habló de todo

Jamie Lynn, la hermana menor de Britney Spears, decidió escribir un libro acerca de su vida y la de su mediática familia. A pocos días del estreno, participó de una entrevista en ADC News y dio su punto de vista acerca de la polémica tutela y de su vínculo.

Cómo es la relación de Britney con su hermana Jamie

Jamie Lynn confesó que, desde chica, adoraba profundamente a su hermana mayor. “La veía como una segunda mamá”, confesó. Sin embargo, según cuenta en su nuevo libro, a medida que pasaron los años vio cómo cambiaba el comportamiento de Britney. Para definirlo, utiilzó palabras como “errática”, “paranoica” y “en espiral”.

Luego en la entrevista le preguntaron a Jamie Lynn sobre un pasaje de su libro en el que describe un incidente en el que Britney agarró un cuchillo y la encerró junto a su padre en una habitación. “Tenía miedo”, contó y recordó que apenas era una niña.

Ya de grandes, relató otra situación en que Britney le gritó. “Cuando traté de alejarme, ella se enojó mucho y mi hija mayor trató de mediar en la situación”, afirmó Spears.

En julio pasado, Britney recurrió a las redes sociales y dijo que estaba “profundamente herida” por la actuación tributo de Jamie Lynn en los Premios Radio Disney 2017, en los que Jamie Lynn interpretó algunas de las canciones exitosas de su hermana junto a otras reconocidas cantantes

El día que Jamie Lyn realizó un tributo a su hermana frente a miles de personas. Cuatro años después, Britney confesó que no le gustó.

Pese a las idas y vueltas, Jamie Lyn dijo que el amor hacia su hermana sigue intacto. “Ese amor sigue ahí al 100%, amo a mi hermana”, dijo la joven Spears. “Solo la he amado y apoyado y he hecho lo correcto por ella. Y ella lo sabe. Entonces, no sé por qué estamos en esta posición en este momento”, confesó en el programa.

Qué dijo la hermana de Britney de la tutela

Una de las preguntas más esperadas era cuál fue su rol en los 13 años de la tutela de Britney Spears bajo el su padre. En el último tiempo, Britney acusó a su familia en varias oportunidades y, entre oras cosas, dejó de seguir a su hermana en Instagram. Ante eso, Jamie respondió: “Cuando se puso en marcha la tutela, yo tenía 17 años, estaba a punto de tener un bebé”. “No entendía lo que estaba sucediendo ni estaba concentrado en eso. Entiendo tan poco sobre eso entonces como lo entiendo ahora”, confesó.

En un momento se dijo que ella había estado involucrada en la administración financiera y ella rápidamente lo desmintió: “No estaba yo supervisando los fondos o algo así, y si se pensó eso, fue un malentendido, pero de cualquier manera no tomé medidas para ser parte de eso”.

La portada del libro que publicará la hermana de Britney en la que cuenta su versión de la historia familiar (foto: Instagram).

De hecho, aclaró que ayudo a su hermana a buscar distintas opciones para salir de la tutela de su padre. “Siempre he sido el mayor apoyo de mi hermana”, dijo. “Hice todo lo posible para asegurarme de que tuviera los contactos que necesitaba para terminar esta tutela y simplemente terminar con todo esto para nuestra familia”, explicó. Incluso admitió que se contactó con el equipo legal de Britney para intentar ayudar pero no resultó.

Cuando le preguntaron cómo se sentía después de que se disolviera la tutela ella respondió: “Estaba feliz“