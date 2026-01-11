Juliana Awada confirmó su separación de Mauricio Macri: "Estamos cerrando una etapa"

Luego de semanas de rumores y versiones cruzadas, Juliana Awada confirmó públicamente su separación de Mauricio Macri, poniendo fin a una relación de más de una década y media. La ratificación llegó este fin de semana a través de un mensaje publicado por la propia empresaria en sus redes sociales.

Según trascendió, la pareja venía evaluando la posibilidad de una ruptura desde hacía aproximadamente un año, tras una crisis que intentaron revertir sin éxito. Aunque compartieron las fiestas de fin de año para preservar la armonía familiar, la decisión ya estaba tomada. En lo inmediato, Macri viajará a Europa, mientras que Awada permanecerá en Punta del Este.

Hasta este domingo, ningún integrante del entorno había confirmado ni desmentido la información. Finalmente, fue la ex primera dama quien decidió expresarse públicamente y poner fin a las especulaciones.

"Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar", escribió Awada en su cuenta de Instagram.

awanda

Una decisión de común acuerdo

Si bien no se informó un motivo puntual ni se mencionaron terceros, fuentes cercanas indicaron que la separación fue acordada de común acuerdo, luego de intentar superar una crisis que se arrastraba desde finales de 2024.

Desde el entorno del expresidente y la empresaria destacaron que la ruptura se dio en buenos términos, priorizando el respeto por la historia compartida y la preservación del vínculo familiar. La determinación final se habría sellado semanas antes de diciembre, aunque ambos optaron por atravesar juntos la Navidad y el Año Nuevo antes de iniciar caminos separados.

La confirmación del distanciamiento de una de las parejas más visibles de la política argentina tuvo fuerte repercusión mediática y política en todo el país, incluida Catamarca, donde el espacio que lidera Macri mantiene presencia y proyección dentro del escenario opositor.