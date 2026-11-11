Julieta Nair Calvo quedó eliminada de MasterChef Celebrity: el accidente que definió su salida

Julieta Nair Calvo se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity (Telefe) durante la gala del martes 10 de noviembre. La actriz quedó fuera de la competencia después de una prueba en la que los participantes tuvieron que preparar empanadas fritas de carne y presentar sus elaboraciones ante el jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

La salida de Julieta se produjo luego de una noche intensa, en la que un imprevisto durante la preparación terminó condicionando su desempeño. Aunque venía siendo considerada una de las mejores competidoras del certamen, el último desafío presentó una dificultad que no pudo resolver sin consecuencias para el resultado final.

La prueba exigía completar la elaboración de las empanadas y llegar a tiempo a la instancia de degustación. En ese tramo decisivo, la actriz sufrió un accidente en su estación de trabajo que modificó por completo el desarrollo de su preparación. El episodio ocurrió cuando se encontraba en la recta final y ya tenía listo el relleno que debía utilizar para completar el plato.

La pérdida del equilibrio provocó que todo el relleno terminara desparramado en el piso del estudio, una situación que la obligó a enfrentar el desafío en condiciones diferentes a las del resto de los participantes.

"Me pasó algo que a los demás no", lamentó Julieta al referirse a lo sucedido. La frase reflejó el impacto del inconveniente en una instancia en la que el tiempo disponible era determinante para terminar la receta.

El accidente en la estación y una presentación contra reloj

El momento más complicado de la participación de Julieta llegó cuando perdió el equilibrio mientras trabajaba en su estación. El relleno que había preparado cayó al piso y la actriz tuvo que afrontar las consecuencias de ese imprevisto en plena etapa final del desafío.

El accidente alteró el ritmo de su trabajo y afectó el tiempo que tenía para completar la elaboración. A pesar de la dificultad, consiguió continuar con la preparación y logró llegar sobre la chicharra para presentar su plato ante los chefs.

Sin embargo, alcanzar el límite del tiempo no fue suficiente para revertir lo ocurrido. El apuro con el que tuvo que terminar la receta y la falta de reposo del relleno jugaron en su contra durante la degustación.

La evaluación estuvo a cargo de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes debieron analizar las preparaciones presentadas por los participantes. En el caso de Julieta, el resultado final quedó condicionado por las dificultades que había atravesado durante la prueba.

La actriz había llegado a esa instancia con un desempeño destacado, pero el accidente modificó las condiciones de su última presentación. La pérdida del relleno, el tiempo que demandó continuar con la elaboración y la falta de reposo terminaron convirtiéndose en factores determinantes para su salida.

La emoción de Julieta al despedirse del programa

Una vez comunicada la decisión del jurado, Julieta tuvo que dejar las cocinas de MasterChef Celebrity. La actriz se mostró emocionada y, entre lágrimas, compartió sus sensaciones sobre la experiencia que había vivido durante su participación.

"Estoy emocionada, sobre todo porque la pasé re bien. Son todos lo más", expresó antes de despedirse.

En su mensaje, también hizo referencia a un aspecto personal de su paso por el programa: la posibilidad de salir de su zona de confort y mostrarse sin estar detrás de un personaje. La actriz destacó ese cambio como una experiencia nueva y valoró haber podido afrontar un desafío diferente a su actividad habitual.

"También me felicito a mí misma porque salí de una zona de confort y no estuve detrás de un personaje; es algo nuevo para mí", agregó.

Sus palabras reflejaron que, más allá de la eliminación, consideró positivo el recorrido realizado dentro del certamen. La despedida estuvo marcada por el agradecimiento hacia quienes compartieron con ella la experiencia y por la emoción de abandonar una competencia en la que había logrado destacarse.

Wanda Nara la elogió y aseguró que la imaginaban en la final

La reacción de Wanda Nara llegó inmediatamente después de escuchar las palabras de Julieta. La conductora no dudó en reconocer su desempeño y le dedicó un mensaje que puso el foco tanto en su capacidad artística como en la persona que había conocido durante el programa.

"Los papeles los hacés bárbaros, pero ninguno es tan bueno como sos vos", le dijo.

Luego, Wanda reforzó el reconocimiento al destacar que la actriz había realizado una gran participación y que, por su desempeño, incluso la imaginaban llegando a la final del certamen.

"Lo hiciste increíble, te imaginábamos en la final. Te esperamos en el repechaje", expresó. La frase dejó planteada la expectativa de un posible regreso de Julieta a través de esa instancia, aunque su eliminación quedó confirmada durante la gala del martes 10 de noviembre.

El último adiós y la ovación de los presentes

Después de recibir los elogios de Wanda Nara, Julieta dejó su delantal y se despidió de las cocinas más famosas. La salida estuvo acompañada por una ovación de todos los presentes, en una escena atravesada por la emoción de la actriz y el reconocimiento a su participación.

La despedida reunió varios elementos de una misma noche: el accidente que perjudicó su preparación, la presentación sobre el límite del tiempo, la evaluación del jurado y las palabras que recibió al conocer el resultado. También permitió que Julieta expresara su satisfacción por haber vivido una experiencia distinta y por haberse animado a salir de su zona de confort.

Aunque el resultado de la prueba determinó su eliminación, la actriz se retiró con el reconocimiento de Wanda y de quienes la acompañaron durante la gala. La conductora destacó que la imaginaban en la final y le transmitió que la esperaban en el repechaje.