Julieta Poggio advirtió sentir mal olor, acusó a los perros y Marcos la enfrentó: Fuiste vos, no te hagas

Julieta Poggio acusó a uno de los perritos que ingresaron a la casa de Gran Hermano (Telefe) de protagonizar un nuevo episodio escatológico frente al resto de sus compañeros. Sin embargo, Marcos Ginocchio salió al cruce para defender al cachorro y acusó a la modelo de haber sido ella la protagonista del vergonzoso momento. Ocurrió una vez que los participantes del reality disfrutaron de una noche de películas, en la que vieron el film Midnight (Paramount+) con Diego Boneta.

En un momento de la dinámica, fue la propia Julieta quien advirtió el mal olor y lo hizo notar a sus compañeros: “No se tiren pedos, chicos”. Acto seguido, preguntó si Caramelo, uno de los perritos, había sido el responsable. Sus compañeros reaccionaron entre risas, y Camila disparó: “Juli hay que ir al baño”. Inmediatamente, la modelo lo negó y fue Marcos quien lanzó la acusación más directa en su contra: “Fuiste vos Juli, dejá de hacerte la boluda”. Julieta Poggio y Caramelo. (Foto: Captura Telefe)

Desde que los integrantes peludos de la casa entraron a formar parte del reality, todos los ojos están puestos sobre Juli. Hasta en tres ocasiones alertó a los televidentes por sus lamentables dichos sobre su propia mascota, Mía, que tiene avanzada edad y ceguera.

Además, algunos internautas, postearon inquietantes videos en los que se aprecia cierto destrato por parte de la rubia a Caramelo y Mora, al punto de crear tensos momentos con Marcos, quien desde el principio creó un fuerte vínculo con los cachorros.

La vez que Marcos confrontó a Julieta Poggio por discriminar a los perros de “Gran Hermano”

Julieta Poggio hizo diferencias entre los cachorros que ingresaron a Gran Hermano (Telefe) y a Marcos Ginocchio no le gustó nada. La vio cuando dejó a Mora sola para llevarse a Caramelo y se levantó ofuscado de la silla para encararla. “Che, ¿cómo es esto que le hacés exclusión a Mora? O te llevás a los dos o no te llevás ninguno. No vas a dejarla solita. Buscala”, le dijo. La modelo se justificó asegurando que la perra estaba dormida. Marcos Ginocchio se encariñó con los perritos que entraron a "Gran Hermano". (Foto: captura de Telefe)

Horas antes, la participante había sido acusada de maltrato animal en las redes sociales. Una cámara registró el momento exacto en el que soltó a Mora antes de que pusiera las patas en el suelo. En consecuencia, la mascota se golpeó todo el cuerpo y las imágenes generaron indignación.

Daniela Celis también fue señalada por no tener cuidado con los cachorros, que todavía no cumplieron los tres meses. El jueves, mientras se dirigía al living, pateó a uno de ellos y su cabeza impactó contra la cerámica. Varios usuarios le exigieron a la producción que prestara más atención, ya que podría desencadenarse una tragedia con los hermanitos de cuatro patas.