La China Suárez le habría enviado videos sexuales a jugadores de la Selección

Cuando estalló el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, una de las versiones que cobró más fuerza es que la China Suárez le había mandado videos con contenido sexual al futbolista del PSG. Ese rumor se magnificó esta mañana cuando Yanina Latorre reveló que la actriz también le habría enviado material de alto voltaje a cuatro futbolistas de la Selección argentina.

Esta información le habría llegado a la panelista desde el entorno de la mediática, que en las últimas horas sorprendió a todos al borrar el posteo en el que anunció la reconciliación con su esposo. “Se comunicaron con Wanda y le mandaron los 'videítos' de la China Suárez practicando la autosatisfacción. Se le veía la cara, todo”, afirmó la integrante de Los Ángeles de la Mañana (eltrece). Y aunque no dio nombres, dejó en claro que uno de los jugadores que recibió ese contenido fue Rodrigo De Paul.

“Hay cuatro botineras grosas, no voy a decir sus nombres. Ellos son grosos y uno ya fue muy mencionado. Su mujer ya estaría en viviendo sola en Puerto Madero y cerró su cuenta de Instagram. Ella todavía no blanqueó la separación”, apuntó la 'angelita'. Y añadió: “Wanda encontró el video de la misma calaña, se le ve la cabeza, todo, aunque son distintas escenas. Se debe grabar y mandárselo a los chicos que le gustan”.

Después de lanzar esa bomba, Latorre puntualizó cuál fue la reacción de las mujeres que habrían descubierto el material de alto voltaje que envió la actriz. “O sea que son Icardi y cuatro futbolistas más. Tres viven en Europa. Todas están enteradas de que la China les escribió, solo que algunas se van y otras se quedan”, precisó.

Un detalle que no dejó pasar Latorre es que una de las “botineras” compartiría agencia de modelos con la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza (eltrece). Además, aseguró que Icardi supuestamente recibió el video después de que la ex Casi Ángeles saludara en una videollamada a Wanda Nara durante un recital de Evaluna y Camilo en París. “Es una cínica”, acotó Cinthia Fernández.

La actriz llamó a Yanina Latorre para aclararle una información que estuvo circulando en las últimas horas sobre su relación con el español Armando Mena Navareño. Pero la conversación no fue en los mejores términos y solo consiguió volver a estar otra vez en el centro de la escena.

En diálogo con Ángel de Brito, la panelista dio todos los detalles de una discusión en la que se dijeron de todo. “No sabés todo lo que le dije. 'Mocosa impertinente, tengo 50 años, a mí me vas a respetar'”, sostuvo al comienzo de su relato. Y añadió: “Me reclamaba la data de Maite (Peñoñori) de ayer del novio español. Me quería explicar que el chico no tiene novia y estaba solo porque ayer hubo un rumor de que él estaba con una influencer”.

Y agregó: “Le escribí a Andy McDougall, que vive en España y son amigos y le pregunté. Le digo: 'Esta chica no tiene paz' y él me pone: 'Jajaja, no, no la tiene, pero él está soltero'. Se ve que este chusma le reenvió los mensajes y ella me llama y me dice: '¿Qué obsesión tenés vos conmigo?' 'Estoy podrida de que hagan programas enteros hablando de mí'”.

Por supuesto que Yanina no se quedó callada y disparó una frase lapidaria: “'Perdón, hacemos programas enteros hablando de Wanda que es la famosa. Vos venís a ser la tercera en discordia que se gar? al marido'. No me lo negó, cosa que me llamó la atención. Me dice 'yo no te llamé para hablar de Wanda, te llamé para hablar de mi novio que está soltero'”.

TN