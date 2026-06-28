La decisión de la familia de Ernestina Pais para el último adiós a la conductora

El fallecimiento de Ernestina Pais continúa generando una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. Mientras familiares, colegas y allegados atraviesan las horas posteriores a la tragedia ocurrida el viernes por la tarde-noche en San Isidro, sus seres queridos resolvieron modificar la decisión que habían tomado inicialmente respecto de las ceremonias de despedida.

En un primer momento había trascendido que no se realizaría un velatorio abierto al público. Sin embargo, este sábado la familia decidió cambiar esa determinación y confirmó que sí habrá una ceremonia para darle el último adiós a la conductora.

La decisión fue dada a conocer luego de que, en las primeras horas posteriores al fallecimiento, circulara la información de que la despedida se desarrollaría únicamente en un ámbito privado. Finalmente, los familiares optaron por organizar una ceremonia antes del traslado de los restos al Cementerio de la Chacarita.

Cómo será la ceremonia de despedida

El último adiós a Ernestina Pais tendrá lugar este domingo en Zuccotti Hermanos. La ceremonia se desarrollará desde las 8:00 hasta las 11:30 de la mañana.

Una vez finalizado ese acto de despedida, los restos de la conductora serán trasladados al panteón de actores del Cementerio de la Chacarita, donde recibirán sepultura. La modificación de la decisión inicial permitirá concretar una ceremonia antes del traslado definitivo de sus restos.

El accidente que provocó la muerte de Ernestina Pais

La muerte de la conductora ocurrió el viernes por la tarde-noche en San Isidro, cuando fue arrollada por una formación del Tren de la Costa. Según la información conocida hasta el momento, Ernestina Pais intentó atravesar un paso a nivel cuando la barrera se encontraba baja.

De acuerdo con los datos difundidos, el tren no alcanzó siquiera a tocar la bocina antes del impacto. Como consecuencia del violento choque, la conductora murió en el acto.

El hecho generó una fuerte repercusión en el ámbito artístico y dio lugar a múltiples expresiones de conmoción por parte de personas cercanas a la conductora, mientras su familia comenzó a organizar los detalles de la despedida.

Datos conocidos sobre el momento del hecho

La información difundida también señala que, al momento del accidente, Ernestina Pais tenía la licencia de conducir inhabilitada. Asimismo, trascendió que durante el último tiempo había registrado varias infracciones por exceso de velocidad.

El vehículo que conducía cuando ocurrió el accidente fatal era un Honda City. Los datos conocidos forman parte de la información difundida tras el hecho y acompañan la reconstrucción de las circunstancias en las que ocurrió el siniestro que terminó con la vida de la conductora.

El último adiós tras la conmoción

La decisión adoptada por la familia marca un cambio respecto de lo que se había informado inicialmente sobre la despedida de Ernestina Pais.

Finalmente, quienes deseen acompañar ese momento podrán hacerlo durante la ceremonia prevista para este domingo por la mañana en Zuccotti Hermanos, antes de que sus restos sean trasladados al panteón de actores del Cementerio de la Chacarita.

La noticia del fallecimiento de la conductora continúa generando conmoción en el mundo del espectáculo, mientras familiares y allegados organizan las últimas ceremonias para despedirla. La modificación de la decisión inicial permitirá realizar un último adiós antes del traslado definitivo de sus restos, en medio del profundo dolor provocado por el trágico accidente ocurrido en San Isidro.