Tragedia: murió la conductora de televisión Ernestina Pais tras ser embestida por un tren

La conductora televisiva Ernestina Pais murió este viernes luego de que el auto que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

Según informaron fuentes policiales, el choque se produjo en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el vehículo que conducía la periodista cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren.

El impacto se produjo específicamente sobre el lateral del conductor, lo que provocó su fallecimiento en el acto, según se indicó oficialmente.

El automóvil involucrado fue identificado como un Honda Civic negro, en el que Pais se trasladaba al momento del hecho.

Circunstancias del impacto y primeras actuaciones en el lugar

De acuerdo con los datos aportados por fuentes policiales, el cruce del paso a nivel se realizó cuando la barrera se encontraba baja, circunstancia que derivó en el violento impacto con la formación ferroviaria.

El choque afectó de manera directa el lateral del conductor, lo que determinó la gravedad inmediata del siniestro.

En cuanto los efectivos policiales y los equipos de emergencia llegaron al lugar, constataron que Ernestina Pais había muerto en el acto y que era la única ocupante del vehículo al momento del accidente.

En la escena trabajaron policías y bomberos con el objetivo de establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La investigación quedó formalmente a cargo de la UFI de Martínez, que deberá determinar la mecánica del siniestro y las responsabilidades correspondientes.

Intervención de emergencia e investigación judicial

Tras el impacto, se desplegó un operativo de emergencia en el paso a nivel de Sáenz Peña y El Cano, donde se realizaron las primeras pericias.

Los equipos intervinientes trabajaron sobre el lugar del hecho para recolectar elementos que permitan reconstruir la secuencia del accidente, mientras se aguardaban definiciones judiciales.

La presencia de policías y bomberos se mantuvo en la zona durante el desarrollo de las tareas iniciales de investigación, bajo la órbita de la UFI de Martínez.

El antecedente vial en Vicente López

En el plano de los antecedentes, se informó que en marzo de este año la periodista había protagonizado otro incidente vial en la localidad de Vicente López.

En aquella oportunidad, Pais había chocado con su auto y se había negado a realizar el test de alcoholemia, decisión que derivó en un acta de infracción por "POSITIVO ALCOHOLEMIA" y en el secuestro del vehículo.

El episodio ocurrió en el cruce de la avenida Del Libertador y Las Heras, donde el vehículo —identificado en ese hecho como un Honda City— impactó contra un Alfa Romeo conducido por otra mujer.

El siniestro fue calificado como leve y solo provocó daños materiales, sin personas heridas.

Tras un llamado al 911, intervinieron agentes de la Comisaría de Vicente López Seccional 5ª de la Policía Bonaerense. Al llegar al lugar, se constató que no había lesionados y que personal del Municipio de Vicente López realizaba controles de alcoholemia a ambas conductoras.

En ese contexto, Ernestina Pais rechazó someterse al test, por lo que se labró la infracción de tránsito correspondiente y el vehículo fue trasladado al playón municipal.

Finalizado el procedimiento, la periodista se retiró del lugar acompañada por su ex marido y su hijo.

Trayectoria profesional y figura pública

Ernestina País fue una reconocida periodista, conductora de televisión y radio en la Argentina, con una extensa trayectoria en medios de comunicación.

Alcanzó gran popularidad al frente de ciclos televisivos como "Mañanas Informales", donde compartió conducción con Jorge Guinzburg, uno de los programas más recordados de la televisión abierta.

A lo largo de su carrera, también condujo distintos programas de entretenimiento, actualidad y radio, desarrollándose en diversos canales y emisoras del país.

En los últimos años, además de su actividad profesional, Pais habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones, convirtiéndose en una voz que promovía la importancia de pedir ayuda y de abordar estas problemáticas sin estigmas.