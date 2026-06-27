Revelaron la millonaria cifra que le exige Flor Peña a Nico Occhiato tras el escándalo en Luzu TV

El conflicto entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato suma un nuevo capítulo luego del escándalo que se originó por la difusión de una fake news vinculada a Jorge Messi, información que la actriz replicó durante una transmisión en vivo y que derivó en su desvinculación de Luzu TV.

Ahora, la actriz iniciará una demanda legal contra el empresario con el objetivo de exigir que se cumpla el contrato que, según se informó, permanecía vigente al momento de producirse su salida del canal de streaming.

La presentación judicial no solo apunta al cumplimiento de las obligaciones contractuales, sino que incorpora otros reclamos económicos que, de prosperar, podrían representar una suma millonaria.

Los puntos centrales de la demanda

El periodista Pablo Layús dio a conocer el contenido de la demanda que prepara la actriz y detalló cuáles son los principales reclamos dirigidos al creador de Luzu TV.

Según explicó, la presentación incluye:

Cumplimiento del contrato vigente.

Liquidación correspondiente.

Pago del porcentaje de la pauta publicitaria.

Reconocimiento de los PNT liberados que finalmente no se harán efectivos.

Un acuerdo respecto de esos compromisos comerciales.

Al referirse al planteo judicial, Layús sostuvo:

"(Florencia Peña) Pide cumplimiento del contrato, liquidación y porcentaje de la pauta publicitaria, los famosos PNT que tenía liberados y que no van a ser efectivos, pero hay que llegar a un acuerdo también con esto".

De acuerdo con lo informado, el reclamo no se limita exclusivamente a cuestiones contractuales, sino que también contempla el impacto que tuvo el episodio en la imagen pública de la actriz.

El reclamo por daños y perjuicios

Otro de los aspectos destacados de la demanda está relacionado con el pedido de resarcimiento por daños y perjuicios.

Pablo Layús explicó que entre los elementos incorporados a los reclamos aparecen incluso algunos memes que se viralizaron en redes sociales durante el desarrollo de la polémica.

Sobre este punto, el periodista comentó:

"Y un punto que no hay para dejarlo pasar tiene que ver con el resarcimiento por daños y perjuicios. Se juntaron en los reclamos hasta algunos memes que se han vuelto virales mostrando a Florencia Peña de una manera, digamos, donde es el claro ejemplo de la fake news, para llamarlo de alguna forma".

Estas manifestaciones fueron realizadas durante el ciclo Primicias YA, donde se brindaron detalles sobre el contenido de la futura acción judicial.

Una demanda de 200 millones de pesos

La dimensión económica del conflicto también fue abordada por la conductora Marina Calabró, quien reveló cuál es la cifra oficial que maneja el abogado de la actriz.

Según indicó, el monto reclamado asciende a 200 millones de pesos en concepto de resarcimiento.

No obstante, esa suma podría modificarse si la causa avanza y finalmente llega a la instancia de juicio, ya que todavía existen aspectos económicos que continúan bajo análisis.

Las campañas publicitarias, otro eje del reclamo

Además del resarcimiento económico, otro de los puntos que forman parte de la discusión está vinculado con las marcas y las campañas publicitarias que Florencia Peña habría acercado al proyecto de streaming.

Sobre ese aspecto, Marina Calabró explicó:

"Puede incrementarse porque todavía hay algunos elementos para analizar. El porcentaje publicitario está basado en lo que tiene que ver con el sueldo, lo que percibía ella como conductora. Florencia estaba manejando las posibilidades de acercamiento con algunas campañas publicitarias. Hay que ver qué pasa con eso. Sin dejar de lado su gira, su gira teatral también".

De esta manera, el porcentaje correspondiente a la publicidad aparece como otro de los factores que podrían modificar el monto final del reclamo económico.

Un conflicto con múltiples frentes

La demanda que prepara Florencia Peña reúne distintos ejes que abarcan tanto el plano contractual como el económico y el reclamo por los daños que, según se informó, derivaron del episodio que culminó con su desvinculación de Luzu TV.

Entre los puntos centrales del planteo se encuentran el cumplimiento del contrato, la liquidación correspondiente, los ingresos vinculados a la pauta publicitaria, la situación de los PNT que no se concretarán y el pedido de resarcimiento por daños y perjuicios.

A ello se suma el análisis de las campañas publicitarias que la actriz habría gestionado para el streaming y cuya resolución podría influir en el monto definitivo de la demanda. Mientras tanto, la cifra oficial difundida alcanza los 200 millones de pesos, aunque, de acuerdo con lo expresado por Marina Calabró, ese monto podría incrementarse si la causa avanza hacia una instancia judicial.