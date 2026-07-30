Mia Khalifa volvió a criticar duramente a la Argentina y blanqueó el motivo de su odio: "Soy..."

Después de semanas de críticas constantes a la Selección Argentina durante el Mundial 2026, Mia Khalifa confesó qué hay detrás de sus fuertes mensajes contra la Scaloneta.

La ex actriz de cine para adultos respondió a usuarios en la red social X y dejó en claro cuáles son, según ella, los motivos de su postura para alimentar la campana anti-Argentina.

Uno de los intercambios se produjo cuando un usuario argentino recordó que la modelo erótica había dedicado buena parte del torneo a cuestionar al equipo comandado por Lionel Messi: "Mia Khalifa, anti-Messi y anti-Argentina, desde q comenzó la copa nos bardea". La respuesta de la influencer no tardó en llegar: "No te olvides que soy antisionista también".

La posición política de la mujer de origen libanés sobre el conflicto en Medio Oriente no resulta nueva y, desde hace años, utiliza sus redes sociales para expresar críticas hacia las políticas militares de Israel sobre Palestina, las cuales apoya el Gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, esa no fue la única explicación que brindó. En otro intercambio, un seguidor argentino observó que en la foto de perfil de la influencer aparecía vistiendo una camiseta del Barcelona, el histórico club donde Messi construyó gran parte de su carrera.

Fue entonces cuando Khalifa reveló que, en otro momento, incluso simpatizaba con la Scaloneta. "Tenía un kit personalizado de la Argentina hasta que le robaron el partido a Egipto de la forma en que lo hicieron", afirmó para justificar el cambio de actitud.

La referencia apunta al encuentro de los octavos de final del Mundial 2026, en el que Argentina remontó un partido "imposible" para imponerse por 3-2 frente a Egipto y avanzar de ronda. Ese choque quedó envuelto en polémica por algunas decisiones arbitrales que beneficiaron al equipo albiceleste, pero que fueron correctas.

Precisamente después de ese partido comenzaron los mensajes más duros de la influencer. Tras la eliminación del seleccionado africano, publicó "ahora sí que soy una egipcia más", frase que marcó el inicio de una serie de publicaciones críticas hacia la Selección Argentina que continuaron durante el resto del campeonato.

Durante toda la Copa del Mundo, Khalifa se convirtió en una de las figuras más activas entre quienes apoyaban a los rivales de Argentina. En la final, incluso, manifestó su respaldo a España y volvió a posicionarse en contra de Messi y compañía.

Más allá de sus explicaciones, existe otra lectura sobre su comportamiento en redes sociales y tiene que ver con que el contenido basado en la confrontación y el llamado "hate" suele generar un elevado nivel de interacciones y alcance, un mecanismo que numerosos creadores de contenido aprovechan para aumentar su visibilidad y los billetes en sus cuentas bancarias.



