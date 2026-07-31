Nico Occhiato confirmó su decisión final sobre Flor Peña tras la fake news sobre el papá de Messi

El productor de streaming Nicolás Occhiato confirmó que finalizó el vínculo con la actriz Florencia Peña "sin malas formas", al tiempo que remarcó que el programa que conducían Marley y la intérprete, "El show del verano", no volverá a tener lugar en la grilla del canal.

En este sentido, el dueño del medio de comunicación explicó sobre el show: "No vuelve, fue lo que preveíamos todo el tiempo, sin malas formas". El conflicto tiene lugar luego de que Occhiato rescindió el contrato por haber difundido una noticia falsa de suma gravedad al aire.

Según sostuvo el conductor, el levantamiento del programa fue "de común acuerdo" y "ninguna de las tres partes, ni Luzu, ni Flor -Peña-, ni Marley, sentían que era lo que tenía que pasar y fue la decisión que se tomó entre todos".

A poco más de un mes de que la actriz sostuvo falsamente que Jorge, el papá de Lionel Messi, había fallecido y difundió una noticia falsa, el dueño del medio indicó que la relación concluyó "en buenos términos", consideró que "en un futuro" volvería a trabajar con Peña y remarcó: "Decidimos que lo mejor era que no esté al aire. Me parece piola haber tenido esta conversación con ellas y terminar bien".

En tanto, el dueño del canal confirmó que no habrá ninguna instancia judicial. Asimismo, en las últimas horas trascendió que la actriz no habría llegado a un acuerdo económico vinculado con una continuidad de su sueldo, sino que continuaría percibiendo el cobro de una Publicidad No Tradicional (PNT).

Anteriormente, la propia artista se había mostrado dispuesta a una reconciliación laboral y no había negado estar en conversaciones para retomar el ciclo.