Rosalía ya está en la Argentina: cómo fue su llegada tras el escándalo por el video viral

Luego de quedar en el centro de la polémica por un video compartido en sus redes sociales que muchos usuarios interpretaron como una crítica hacia Argentina, Rosalía ya se encuentra en el país para comenzar la serie de conciertos con los que presentará Lux, su más reciente trabajo discográfico.

La artista española arribó a Buenos Aires durante la madrugada de este jueves en un vuelo privado procedente de Chile, país donde horas antes había ofrecido un recital. Su llegada estuvo marcada por un importante operativo de seguridad y un fuerte hermetismo, en un contexto en el que se buscó evitar el contacto tanto con la prensa como con los fanáticos que aguardaban su arribo.

El desembarco de la cantante se produjo pocos días después del revuelo que generó una publicación realizada en sus historias de Instagram, episodio que provocó una intensa reacción entre usuarios argentinos y que derivó posteriormente en un mensaje público de disculpas por parte de la artista.

Operativo especial para su arribo a Buenos Aires

Según se informó, Rosalía aterrizó cerca de las 2.15 en el sector destinado a vuelos privados de Ezeiza, acompañada por un reducido grupo de colaboradores.

Desde el momento en que descendió de la aeronave se desplegó un operativo de seguridad que impidió que pudiera ser fotografiada mientras abandonaba el avión, preservando cada uno de los movimientos de la artista durante su salida del aeropuerto.

Rosalía en Argentina

En el lugar la esperaba una caravana conformada por varias camionetas destinadas al traslado de la cantante, su equipo de trabajo, el personal de seguridad y el equipamiento necesario para el desarrollo de la gira.

Además, el recorrido hasta el hotel donde permanecerá alojada durante su estadía en Buenos Aires contó con el acompañamiento de móviles policiales, que participaron del dispositivo de seguridad organizado para el traslado.

Cuatro presentaciones en el Movistar Arena

La visita de Rosalía tiene como objetivo la presentación en Argentina de Lux, su más reciente trabajo discográfico, en el marco de la gira internacional que la llevará a presentarse en el Movistar Arena.

El cronograma de conciertos previsto incluye cuatro funciones:

Sábado 1 de agosto.

Domingo 2 de agosto.

Martes 4 de agosto.

Jueves 6 de agosto.

Estas presentaciones marcarán el reencuentro de la cantante con el público argentino luego de la controversia generada en redes sociales y constituyen el eje central de su paso por Buenos Aires.

La controversia que antecedió a su visita

La llegada de la artista se produjo pocos días después de una situación que generó una amplia repercusión entre sus seguidores argentinos. Tras la final del Mundial 2026, Rosalía compartió en sus historias de Instagram un video publicado por Mía Khalifa, en el que sonaba la canción La perla junto a un mensaje que fue interpretado por muchos usuarios como una burla hacia Argentina.

La publicación provocó numerosas reacciones en redes sociales. Muchos seguidores argentinos cuestionaron el gesto de la cantante y expresaron públicamente su descontento, generando un intenso intercambio de comentarios en las distintas plataformas.

El episodio rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados entre quienes siguen la actividad de la artista, justo en los días previos a su llegada al país para iniciar la serie de recitales programados.

El mensaje de disculpas de la cantante

Frente a la repercusión alcanzada por la publicación, Rosalía decidió eliminar la historia de su cuenta de Instagram y posteriormente difundió un mensaje de disculpas.

En ese descargo explicó que compartió el video debido a que en la publicación estaba sonando una de sus canciones y aseguró que no había leído el texto que acompañaba el contenido antes de compartirlo.

Con esa explicación, la artista buscó aclarar que no existió intención de ofender al público argentino, intentando cerrar el episodio antes de arribar a Buenos Aires para reencontrarse con sus seguidores.