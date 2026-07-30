Mauro Icardi continúa la guerra contra Wanda Nara y dejó una dura advertencia: "Voy con todo"

La guerra mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo luego del robo que sufrieron los hijos de ambos en Milán. El episodio tuvo como consecuencia la pérdida de documentos considerados valiosos, entre ellos los pasaportes, una situación que profundizó la tensión entre las partes y abrió nuevos conflictos vinculados a la situación de sus hijas.

El enfrentamiento se desarrolla en paralelo en dos escenarios judiciales: Italia y Argentina. En territorio italiano continúa la disputa relacionada con el proceso de divorcio, mientras que en Argentina surgió una nueva medida judicial vinculada a la documentación necesaria para que las menores puedan movilizarse.

Este miércoles se realizó una audiencia en la justicia italiana, donde ambas partes continúan disputando el caso de divorcio. Durante ese encuentro, según trascendió, el futbolista habría manifestado su deseo de que sus hijas vuelvan a vivir en Turquía junto a él.

La decisión de la Justicia argentina y la prohibición de salida

En paralelo, la Justicia argentina tomó una determinación a pedido de la Defensoría de Menores: se le prohibió la salida del país a Mauro Icardi. La medida llegó luego de la negativa del futbolista a firmar la documentación necesaria para iniciar los trámites de los pasaportes de sus hijas, quienes quedaron varadas en Italia tras el robo.

La prohibición de salida del país se hizo efectiva después de conocerse la existencia de una multa de 200 millones por no entregar la firma correspondiente.

El conflicto judicial sumó así un nuevo elemento a una disputa que ya estaba marcada por diferencias sobre el lugar de residencia de las menores, la organización familiar y las decisiones vinculadas a su futuro.

La reacción de Mauro Icardi tras la resolución judicial

Luego de conocerse la decisión del juez, Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para responder públicamente y compartir detalles de la última audiencia de divorcio en Milán, la cual todavía no cuenta con una resolución definitiva.

"Terminó la audiencia en Milán; la jueza se reservó el resultado porque, para la justicia italiana, la señora solo se hace la que llora, pero no presenta documentación", expresó el futbolista.

En el mismo mensaje, cuestionó la actuación de la Justicia argentina y apuntó contra la jueza que intervino en la medida: "En Argentina, la joyita de jueza de feria reparte prohibiciones de salida del país como si fueran caramelos y sin medio documento acreditado".

Finalmente, cerró su publicación con una declaración desafiante sobre su postura frente al conflicto: "Y me decían loco.. Como dije siempre, voy a ir con todo y contra todos".

La respuesta de Wanda Nara y el reclamo por sus hijas

Horas después de las declaraciones del exjugador del Galatasaray, Wanda Nara respondió públicamente y cuestionó la actitud de Icardi tras la situación generada por el robo de los documentos.

"Mientras Mauro está de cumpleaños infantil. Nuestras hijas están sufriendo. Pidiendo volver al colegio el 3 de agosto", escribió la empresaria en sus historias de Instagram.

Además, criticó la postura del futbolista con relación a sus hijas: "Odias a la madre y castigas a tus hijas", lamentó.

En otra publicación, Wanda expuso la tristeza de las menores y señaló que ellas esperan regresar a Argentina para poder reincorporarse al inicio de clases. También planteó un cuestionamiento sobre la situación actual de ambos padres y sus lugares de residencia.

"Yo trabajo en Argentina. El padre está en Argentina sin trabajo y con prohibición de salir del país. ¿Cuál es el castigo que el padre nos quiere dar?", expresó.

El reclamo por el futuro de las menores

La empresaria también se refirió al planteo de Icardi sobre la posibilidad de que sus hijas vivan en Europa, específicamente en Turquía, y cuestionó esa intención al señalar que el propio futbolista tampoco se encuentra actualmente en ese país.

"Deberíamos estar en Turquía según él, pero ¿ni él está en Turquía? ¿Por qué odia tanto el país donde nació?", manifestó.

En su reclamo, Wanda volvió a poner el foco en la situación emocional de las menores y en la necesidad de resolver la falta de documentación tras el robo ocurrido en Milán.

"No le alcanza con escuchar llorar a sus hijas pidiéndole que les firme el pasaporte. Si no nos hubieran robado, estaríamos ya en Argentina", sostuvo.

El mensaje final de la empresaria fue una pregunta dirigida a la Justicia y al entorno del conflicto: "¿Quién ayuda a MIS HIJAS?".

Mientras la causa de divorcio continúa sin resolución en Italia y la Justicia argentina mantiene la medida que impide la salida del país de Mauro Icardi, la disputa entre ambos continúa sumando episodios públicos y judiciales con sus hijas como eje central del conflicto.