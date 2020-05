La furia de la China Suárez luego de confirmar su embarazo: Qué peligrosas las mujeres patriarcales y machistas

Pocas horas después de confirmar que está embarazada, la China Suárez utilizó sus cuentas de redes sociales para agradecer por los mensajes cariñosos y las felicitaciones que recibió. Lo hizo a través de un tuit que redactó utilizando lenguaje inclusivo. “¡Gracias a todxs por sus mensajes divinos, llenos de amor y cariño!”, escribió en la red social en la que tiene casi cuatro millones de seguidores.

La ex protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza está embarazada de cinco meses y espera su segundo hijo con Benjamín Vicuña, con quien ya tiene a Magnolia, de dos años. De su relación anterior con Nicolás Cabré, la actriz fue mamá de Rufina, de seis años, mientras que el chileno es padre de Bautista, Beltrán y Benicio, a quienes tuvo con Pampita.

Minutos antes de agradecer los mensajes de cariño que recibió, la actriz escribió otro tuit en el que manifestó su furia. “Qué peligrosas las mujeres patriarcales y machistas. Más aún ocupando un lugar en los medios de comunicación", indicó la China, sin mencionar el destinatario de su mensaje.

“Las cosas que uno debe escuchar en el 2020, chicxs”, agregó la actriz.

La China Suárez confirmó que espera su segundo hijo con Benjamín Vicuña al publicar en las redes sociales una foto en la que está recostada sobre su cama, mirando a cámara, con un brazo sobre su rostro y otro tapándose los pechos. Sin ropa interior y luciendo su panza de embarazo. Además, se dejan ver algunos de los tatuajes que tiene en su cuerpo.

Acompañó la tierna imagen junto a un corazón. Sin ningún texto porque una imagen ?como dice el refrán? vale más que mil palabras. Entre los miles de comentarios que acumuló en la primera media hora del posteo, el primero que se destacó de los famosos fue justamente su pareja. Benjamín Vicuña comentó con tres corazones.

Y agregó un emotivo mensaje en el que hizo referencia a la situación que vive el mundo por la pandemia del coronavirus. “Elijo creer, quiero creer que serás la protagonista de un futuro mejor para todos. Quiero creer que traerás la primavera llena de flores, dignidad y libertad. Quiero creer que recordaremos tu embarazo en cuarentena como una anécdota tragicómica rodeada de amor y reflexión", sostuvo el actor chileno.

"Elijo creer en la vida. Te esperamos ansiosos, así como esperamos ver nacer un nuevo mundo”, continuó sobre su próximo hijo, de quien aún no se confirmó el sexo.

La China Suárez y Benjamín Vicuña son padres de Magnolia, de dos años



La pareja no había querido confirmar el embarazo hasta este lunes, a través de esta imagen que publicó la actriz en Instagram. En el verano, cuando los rumores eran incipientes, la China ya había protagonizado un cruce con Maite Peñoñori, la cronista de Los Ángeles de la mañana, cuando la periodista le preguntó directamente si estaba esperando otro bebé. “Yo no tengo nada para decir. Hace un mes que dicen lo mismo y nunca nadie me preguntó a mí. Ya lo confirmaron los medios y debatieron. Yo miro todo”, señaló en febrero, a la vuelta de un viaje realizado a Londres.

“¿Querés esperar unos meses más para confirmar?”, le preguntó Maite durante la nota. Pero la actriz siguió hablando de los rumores, sin terminar de confirmar ni negar la versión. “Una se cansa. Hablan, hablan, confirman, debaten. Y una encima tiene que ser buena onda. Soy bastante frontal y me cuesta caretearla. No tengo ganas de decir nada. No me enojo, pero hay como una onda constante de meterle presión a la mujer y no entiendo por qué”, sostuvo la China Suárez.