Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dieron una nota exclusiva a Vogue México y dejaron ver detalles de su vida en pareja. Entre risas y gestos de complicidad, contaron cómo hacen para encontrar tiempo juntos entre las giras de ella y los compromisos deportivos de él, con largas sobremesas y karaokes improvisados, y también hubo lugar para hablar de cine.

Según la revista, Rodrigo reveló que Tini le mostró algunos de sus films favoritos: Diario de una pasión, el drama romántico protagonizado por Ryan Gosling y Rachel McAdams; Pretty Woman, la comedia con Julia Roberts y Richard Gere; y El guardaespaldas, el clásico con Whitney Houston y Kevin Costner.

También según Vogue México, la cantante miró sola un documental sobre Rafael Nadal, y con el futbolista vieron juntos uno de Justin Bieber.

Pero antes hubo una separación. "Contacto cero, cero", aclaró Tini sobre aquel tiempo. Cuando se reencontraron, recordó: "Nos reencontramos con cosas nuevas que nos habían pasado y que nos habían atravesado, pero había algo que también se sintió como que el tiempo tampoco hubiese pasado. Fue como muy rápido el reencuentro y la conexión".

Ya juntos otra vez, la idea de casarse fue creciendo en conversaciones, sin una propuesta formal. Rodrigo contó que fueron avanzando pasito a pasito y que "cada día veíamos que ese sueño se podía hacer realidad".

La rutina de skincare que Tini Stoessel le enseñó a Rodrigo De Paul

En el mismo video, ambos mostraron los objetos que nunca faltan en sus bolsos, y el futbolista sorprendió al revelar una costumbre que incorporó gracias a la cantante: el cuidado de la piel. De Paul sacó un jabón facial y explicó que lo usa antes de dormir: "Te deja la piel muy suave". Reconoció que fue su pareja quien lo incentivó: "Es algo con lo que ella me insiste mucho", confesó, y admitió que suele descuidar la rutina cuando ella se ausenta por trabajo.

Entre los productos de su bolso hay cremas faciales, un tratamiento para el contorno de ojos y un producto a base de baba de caracol. Uno de los momentos más divertidos fue cuando contaron el método de Tini para que él no olvide el orden de aplicación: "Vos me lo pusiste en fila. Entonces, yo sé que empiezo acá y termino acá", explicó Rodrigo entre risas, mientras ella reconocía que la rutina incluía todavía más productos.

"Ustedes me verán reluciente. Bueno, es también por esto", bromeó el futbolista. Cuando Tini le pidió que reconociera el mérito de haberle enseñado a cuidarse la piel, él respondió con ternura: "Todo tuyo eso, todo tuyo".