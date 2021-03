La inesperada reacción de Adrián Cormillot al enterarse de que tendrá un hermanito

Todo es alegría para Alberto Cormillot, que alos 82 años se convertirá en papá con Estefanía Pasquini, la colega con la que pasó por el Registro Civil en 2019. “Esto no fue un accidente, fue algo buscado. Estamos muy felices”, pronunció este viernes en Radio Mitre, y hasta reconoció que ya se armó una rutina con su pareja.

“Yo me despierto a las 3.45, así que de noche no puedo levantarme. Lo que estoy pensando es en qué lugar de la casa voy a poner un sofá cama. También hicimos un acuerdo respecto a pañales y a tareas hogareñas y muy posiblemente no sea tan colaborador”, admitió.

¿Cómo reaccionaron sus otros dos hijos ante la noticia? Renée, la mayor, se puso muy contenta, y ya confirmó que será la madrina de la criatura. “Así es la vida de mi padre, un ansioso. Estábamos todos con candado en la boca, que teníamos que esperar una semana más, y él no aguantó. Ya sabíamos desde hace un montón, pero estábamos todos obviamente sin poder hablar. Yo soy la madrina hace un año. Hacía frío cuando tuvimos la charla, me acuerdo. Estaba medio vaga la cigüeña, pero ya están calentando motores”, explicó en Nosotros a la mañana.

Por su parte, Adrián Cormillot lanzó una frase que nadie se esperaba: ¿está celoso? En Polémica en el bar, el también doctor habló del tema y reconoció que estaba al tanto del profundo deseo de su padre. “Lo apoyó toda la familia. Mi papá tiene 57 años de medios pero siempre le costó muchísimo contar su vida privada. Somos dos hermanos. Y yo siempre fui el hijo menor, el consentido y ahora no sé que va a pasar... ¡porque voy a ser el hijo del medio! ¡Va a cambiar mi condición, me van a dejar de lado! Pero bueno, hay pocos casos como este”, bromeó.

Alberto y Estefanía dieron el sí en una romántica ceremonia que se realizó en un salón de Villa Devoto en diciembre de 2019, meses antes de que comenzara el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus. Los casi 50 años de diferencia no fueron un problema para el amor y en aquel entonces el médico contó a qué se debía su decisión de firmar la libreta: “Casarnos es una forma de expresar el compromiso, creemos que es una buena idea”.

El especialista en nutrición confirmó su noviazgo en 2018, aunque eligió vivir su historia manteniendo un bajo perfil. Eso no les impidió compartir viajes juntos y paseos por la Ciudad de Buenos Aires, donde siempre se los vio de la mano y muy acaramelados.