La insólita razón que dio Thiago Medina por la cual rompió con Daniela Celis: "No me deja..."

El romance terminó para Thiago Medina y Daniela Celis, tan solo días después de que dieran su consentimiento ante las cámaras para que su primer encuentro íntimo fuera televisado en Gran Hermano (Telefe). La razón que los impulsó a tomar la decisión fue el reclamo de Daniela, quien quería apostar a una relación más seria con el joven, mientras que él no parecía estar dispuesto a eso.

Desde que el reality comenzó, el participante de 19 años quedó completamente flechado con ella y en varias transmisiones se les pudo ver acurrucados en la cama. La complicidad entre ellos era evidente, aunque desde el principio Daniela le dejó en claro a su compañero que no le interesaba otra cosa que no fuera su amistad. La relación entre Daniela y Thiago no prosperó después de que tuvieran sexo frente a cámaras. (Foto: captura de Telefe)

La vuelta de hoja ocurrió cuando los dos protagonizaron el “chape” de la temporada y al poco tiempo sorprendieron a los televidentes con su primer encuentro íntimo.

Qué dijo Thiago Medina sobre su ruptura con Daniela

Lo que la oriunda de Moreno no esperaba es que su pareja se cansara tan pronto de su situación con ella. En una conversación con Nacho, Thiago explicó que estaba un poco harto de la joven: “No me puedo tirar un pedo porque está ahí en mi cama. No puedo eructar porque me dice 'no pierdas el encanto'. Dejame ser, piba”. En principio Daniela se mostraba cautelosa sobre si avanzar con Thiago, y hasta hubo sospechas de que lo usaba por estrategia. (Foto: captura de Telefe)

“Quiere que esté todo el día atrás de ella, la verdad es que me da por los huevos, yo no soy así. Ella me preguntó si era amoroso y le dije que no tanto”, disparó Thiago, visiblemente cansado.

Pero a partir del momento en el que la “hermanita” comenzó a encararlo, él quiso dejar las cosas en claro. Esto no le gustó a ella y, ante el desacuerdo, Thiago le pidió pausar las cosas. “Le dije que quería estar un toque solo. Yo le empecé a decir las cosas que me molestaban y ella me dijo 'bueno, es mejor que termine acá antes de que me enganche más'”, comentó.