Tras los rumores de crisis con Maxi López, Daniela Christiansson contó por qué volvió a Suiza

El reciente viaje de Daniela Christiansson a Suiza generó una intensa ola de comentarios en redes sociales. La situación comenzó luego de que la modelo compartiera imágenes desde Europa, lo que derivó en interpretaciones y rumores entre usuarios que comenzaron a especular con una posible crisis en su relación con Maxi López.

Las publicaciones, lejos de pasar desapercibidas, encendieron el debate digital y abrieron paso a distintas teorías sobre el estado de la pareja. Sin embargo, la propia Christiansson decidió intervenir públicamente para aclarar el panorama y responder a las consultas que había recibido en los últimos días a través de sus redes sociales.

La explicación de Daniela Christiansson en Instagram

A través de sus historias de Instagram, Daniela Christiansson se tomó el tiempo de responder directamente a las inquietudes de sus seguidores. En ese espacio digital, buscó despejar cualquier tipo de especulación sobre una supuesta crisis sentimental y contextualizó su regreso a Suiza dentro de una serie de decisiones personales y logísticas.

En sus palabras, dejó en claro:

"Muchas personas me preguntaron por qué me fui de la Argentina. Y no es que me fui, volví a Suiza por varias razones; la primera es mi perrita, que tengo que estar con ella también, cuidarla y organizar todos los papeles para poder llevarla a la Argentina".

Con esta primera explicación, la modelo puso el foco en una cuestión afectiva y organizativa vinculada a su mascota, subrayando la necesidad de acompañarla y gestionar toda la documentación requerida para su traslado.

Organización personal, mudanza y asuntos pendientes en Europa

Más allá del motivo relacionado con su perrita, Daniela Christiansson detalló que su estadía en Europa responde también a múltiples asuntos pendientes que aún debe resolver antes de establecerse definitivamente junto al exfutbolista.

En ese sentido, explicó:

"También tengo que organizar toda la mudanza, todo lo que tenemos acá, para poder llevarlo a la Argentina".

Este punto introduce una dimensión clave del proceso: la organización de la mudanza internacional, que implica coordinar pertenencias, logística y decisiones familiares que aún están en curso. Según sus declaraciones, este paso es indispensable para concretar una instalación definitiva en Argentina.

Dentro de este mismo contexto, la modelo amplió su situación personal y profesional, destacando que todavía mantiene compromisos laborales en Europa, lo que influye directamente en su permanencia temporal en Suiza.

Trabajo, familia y la ausencia de Maxi López en el Mundial

Otro de los elementos que Christiansson incorporó en su explicación fue su situación laboral actual y el contexto de viajes de Maxi López. En sus historias, remarcó:

"Además, tengo mucho trabajo acá y aprovecho que Maxi también está afuera, viajando para el Mundial, para estar con mi familia también".

Este fragmento permite comprender que la decisión de regresar a Suiza no está vinculada a conflictos de pareja, sino a una combinación de factores:

Trabajo activo en Europa , que la mantiene ocupada en el continente.

, que la mantiene ocupada en el continente. Coordinación familiar , aprovechando la disponibilidad de tiempo.

, aprovechando la disponibilidad de tiempo. Contexto de viajes de Maxi López, quien se encuentra fuera por compromisos relacionados con el Mundial.

La modelo subrayó así que su estadía también le permite fortalecer vínculos familiares en Suiza mientras se reorganiza la dinámica general de la pareja.

Una etapa de transición familiar y el cierre de las especulaciones

Finalmente, el mensaje de Daniela Christiansson apuntó a cerrar definitivamente las especulaciones que habían circulado en redes sociales. Con sus declaraciones, buscó dejar en claro que no existe una crisis con Maxi López, sino una etapa de transición marcada por la organización de aspectos personales, laborales y familiares.

El eje central de su explicación se sostiene en una idea clara: su regreso a Suiza responde a un proceso planificado que incluye el cuidado de su mascota, la gestión de una mudanza internacional, compromisos laborales en Europa y la coordinación con la agenda de viajes de su pareja.

De esta manera, la modelo presentó un panorama integral que permite entender su situación actual como una fase de reorganización, donde la prioridad está puesta en resolver asuntos pendientes antes de concretar una nueva etapa de vida en Argentina junto al exfutbolista.