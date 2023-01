La que puede, puede: revelaron cuánto cobra Coti de Gran Hermano por sus canjes

En medio del buen momento que vive Coti Romero tras su paso por la casa de Gran Hermano 2022, donde no sólo encontró el amor de la mano de Alexis "Conejo" Quiroga sino que también se multiplicó su popularidad como influencer a pesar de su villanía como jugadora, recientemente fue muy criticada por lo que hoy cobra por un canje publicitario.

Lo cierto es que la correntina ya trabaja con las redes sociales antes del reality de Telefe, pero su cotización trepó mucho en estos momentos de tanta exposición. Y sucede que se filtró que hoy Coti está cobrando $50 mil cada historia de Instagram más el producto que manden, y $200 mil cada foto o reel en el feed de su Instagram, más los productos que manden por supuesto, lo que generó infinidad de críticas.

Así, consultada sobre el asunto en su visita al programa de streaming Biri Biri, Coti Romero hizo su descargo con mucha convicción. "Hay gente mala. Vi comentarios que decían que me creía Lady Di. Les quería decir que si no saben, no opinen, pero para qué me voy a calentar”, disparó de entrada.

Al tiempo que aclaró: “Soy influencer desde hace mucho. Obviamente que no es lo mismo trabajar solamente en Corrientes. Imaginate que en ese tiempo se cobraba ya buena cantidad de plata. Ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar”.

Y como para cerrar el tema, la novia del Conejo concluyó altiva: “La gente habla porque no sabe y porque es gratis. Entonces, dije, 'que hagan lo que quieran'. Si les gusta bien, y sino también porque son mis precios y lamentablemente la que puede, puede”. ¿Quedó claro?