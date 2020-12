La reaparición de Mirtha Legrand: Es mi primer contacto profesional luego de 220 días sin salir de mi casa

Mirtha Legrand apareció por última vez en su programa de televisión el domingo 15 de marzo. Cinco días después, comenzó el aislamiento social obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández y la vida cambió para todos, también para la figura de El Trece que se dedicó a cumplir al pie de la letra con la cuarentena durante ocho meses.

Pero este martes, La Chiqui volvió a ponerse su traje de diva indiscutida y participó de la tapa de los personajes del año de la revista Gente. Teleshow habló con la conductora y ella contó cómo fue la experiencia de participar en su primer evento post cuarentena. “Salió todo de una manera espléndida. Mucho protocolo, mucho barbijo y poco acercamiento”, detalló Mirtha sobre los cuidados a la hora de hacer las fotos.

“Hice las fotos sola, todo tardó aproximadamente 45 minutos, hicimos tomas en distintos lugares de ese maravilloso lugar -Museo Nacional de Arte Decorativo-. Me acompañaron Héctor Vidal Rivas y Mario de Iara. Entré con mi auto hasta la puerta principal, subí las escaleras, muy extensas... Lo único incómodo era que el piso era resbaladizo, pero lo pude domar bien”, contó la diva sobre su vuelta a la vida social.

Durante la pandemia, Legrand vivió uno de los peores momentos de su vida: el 1° de mayo falleció su hermana gemela Goldy, de manera repentina. En ese momento, Mirtha quedó devastada y en sus redes sociales escribió: “Hermana querida, te fuiste sorpresivamente. No olvidaré tu ternura, cariño y sabiduría”. Y luego agregó: “Desde el cielo seguirás con tu amor incondicional hacia todos nosotros. Hermana, cómo te voy a extrañar, hoy no tengo consuelo”.

Luego, atravesó la muerte de su yerno, Marcos Gastaldi, el marido de su hija Marcela, y al igual que con su hermana, Mirtha no pudo asistir al funeral del padre de su nieto Rocco.

A pesar de los avatares que le tocó vivir, nunca abandonó la cuarentena y solo salió para ir al dentista y al médico. La diva finalmente regresó al trabajo con su participación en los Personajes del año de Gente 2020. “Todo fue muy cordial y con mucha calidez. Es mi primer contacto profesional después de 220 días sin salir de mi casa. Me cuidé mucho y no me asomé ni al balcón, soy grupo de riesgo y por eso fui tan cuidadosa”, aclaró. Y reveló: “Hoy y mañana invitaron a varias importantes me dijeron”.

La conductora lució un vestido de Iara y fue maquillada como siempre por Gladys y la peinó Lía, su equipo desde hace años. Con un impecable vestido de color aquamarine, Mirtha maravilló a los presentes, pocos por las medidas protocolares, por la buena predisposición y la excelente figura que portaba.

Al ser consultada por su vuelta a la televisión, Legrand señaló: “Regreso el sábado 19 de diciembre para cerrar el ciclo 2020 de mi programa. Ese día me va a vestir Claudio Cosano, un amigo entrañable y un maravilloso diseñador. Esa será mi despedida por este año, para regresar en el 2021 si Dios quiere”.

La noticia ya la había adelantado Nacho Viale a través de su cuenta de Twitter la semana pasada. Sin embargo, este sábado, Juana Viale se encargó de confirmarla. Y lo hará en carácter de anfitriona y no de invitada, como algunos llegaron a suponer.