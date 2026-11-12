La Sole reveló los detalles de su encuentro con León XIV: "Te mira a los ojos y te escucha"

La visita del Papa León XIV al Monumento de los Españoles dejó una experiencia especialmente significativa para Soledad Pastorutti, quien no solamente tuvo la oportunidad de participar de la propuesta musical previa a la misa, sino que también pudo saludar personalmente al Sumo Pontífice y compartir con él algunos momentos.

La cantante habló sobre lo vivido este lunes durante una entrevista con TN Central, donde expresó la emoción que sintió al formar parte de una jornada que describió como uno de esos acontecimientos difíciles de olvidar. Su participación musical se produjo antes de la celebración religiosa encabezada por León XIV, en un encuentro que reunió a miles de fieles en el barrio porteño de Palermo.

"Todo lo que pasó ese día fue maravilloso, uno de esos regalos que uno agradece y se pregunta por qué", aseguró la artista al recordar la experiencia. Sus palabras reflejaron el significado personal que tuvo la invitación y la posibilidad de formar parte de una celebración religiosa de semejante importancia.

Sin embargo, más allá de la oportunidad de cantar frente a una multitud y participar de la misa, uno de los aspectos que más la sorprendió fue el contacto directo con el Papa. Pastorutti destacó especialmente la manera en que León XIV se relacionó con las personas que se acercaron a saludarlo, una actitud que, según explicó, le dejó una impresión muy profunda.

La cercanía del Papa y una conversación que la emocionó

Durante la entrevista, Soledad hizo hincapié en un detalle que consideró especialmente significativo: la atención que el Pontífice dedica a cada persona con la que conversa.

"Te mira a los ojos, te escucha y presta atención a lo que decís, a pesar de que estuvo cuatro días y escuchó un montón de testimonios. Alcancé a decirle que estaba muy emocionada por haber cantado", relató en diálogo con Franco Mercuriali y todo su equipo.

La cantante destacó así la actitud personal de León XIV durante los encuentros posteriores a las actividades oficiales. Para ella, el hecho de que el Papa se tomara el tiempo necesario para escuchar a quienes se acercaban representó uno de los momentos más impactantes de la jornada.

El saludo se produjo después de la misa, cuando Pastorutti tuvo la posibilidad de acercarse al Sumo Pontífice. En ese contexto, pudo expresarle directamente la emoción que había sentido al participar de la celebración y compartir con él el significado que había tenido aquella experiencia.

La artista también volvió sobre la importancia de todo lo ocurrido durante esa jornada y reiteró que se trató de una vivencia que recibió con agradecimiento. La posibilidad de cantar en la previa de la misa y posteriormente encontrarse con León XIV convirtió la visita en un acontecimiento especial dentro de su historia personal y artística.

El poncho emblemático que le entregó al Pontífice

Uno de los detalles más particulares que reveló Soledad durante la entrevista fue el regalo que preparó para León XIV. La cantante contó que le entregó un poncho emblemático, en una iniciativa que también estuvo vinculada con un recuerdo anterior relacionado con el papa Francisco.

"Lo saludamos después de la misa. Todo lo que ocurrió ese día fue maravilloso. Le regalé un poncho como el que di a Francisco en Brasil. Un poncho emblemático como el que usé en el festival de Coquín en 1996", contó.

El obsequio tuvo un significado especial para la artista, ya que se trató de una prenda vinculada con su trayectoria y con uno de los elementos que forman parte de su identidad artística. La referencia al poncho que había utilizado durante el festival de Coquín en 1996 permitió conectar el presente encuentro con una etapa anterior de su carrera.

Además, la cantante recordó que había realizado un regalo similar al papa Francisco durante su visita a Brasil. De esa manera, el gesto hacia León XIV retomó una experiencia previa y volvió a poner en primer plano un elemento representativo de su recorrido musical.

La fe cristiana y las raíces familiares de Soledad

Durante la conversación con TN Central, Pastorutti también explicó por qué la experiencia tuvo una dimensión que fue más allá de su participación artística. La cantante relacionó el encuentro con sus convicciones personales, sus valores y la formación familiar que recibió desde pequeña.

"Fue muy importante por mi fe cristiana, mis valores. Yo creo en la familia. Creo en el amor, creo en la amistad", expresó al explicar el significado que tuvo para ella participar de la misa y encontrarse con el Pontífice.

En ese mismo sentido, recordó especialmente la influencia de su bisabuela Laura, una mujer italiana que llegó a la Argentina cuando tenía apenas 17 años. La artista la mencionó como una figura fundamental en su formación y en el vínculo con los valores que mantiene desde su infancia.

La referencia a su bisabuela permitió comprender otra dimensión de la emoción que manifestó durante la entrevista. Para Soledad, la jornada estuvo relacionada con una experiencia de fe y con principios familiares que considera centrales en su vida.

La cantante volvió a destacar la importancia de la familia, el amor y la amistad como valores que forman parte de su manera de entender la vida. Por eso, la posibilidad de participar de una celebración religiosa encabezada por León XIV adquirió un significado que trascendió el escenario y su actividad profesional.

"Alma misionera" y la posibilidad de una nueva grabación

Otro de los momentos destacados de la entrevista estuvo relacionado con la repercusión que alcanzó su interpretación de "Alma misionera", que compartió con su hermana Natalia Pastorutti durante la previa de la misa.

La canción tuvo una respuesta especial entre los miles de fieles que estuvieron presentes en el barrio de Palermo y se convirtió en una de las más cantadas durante la celebración. La repercusión que alcanzó la interpretación sorprendió gratamente a las hermanas, que ahora evalúan darle continuidad a ese momento a través de un proyecto musical.

"Estamos pensando seriamente en grabarla. En seguir generando cosas lindas con esta canción", adelantó Soledad.

La posibilidad de registrar una nueva versión de "Alma misionera" aparece así como una iniciativa que nació a partir de la experiencia compartida durante la visita papal. La artista manifestó su intención de continuar desarrollando propuestas vinculadas con la canción, luego de la respuesta que recibió por parte del público.

La participación junto a Natalia Pastorutti también formó parte de los momentos musicales que acompañaron la jornada y que quedaron asociados a la presencia de miles de personas en el Monumento de los Españoles.