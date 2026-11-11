Lali Espósito dejó atrás el pelo largo y se hizo un un radical cambio de look que dejó a todos sin palabras

Lali Espósito sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look. La cantante dejó atrás su imagen anterior y apostó por un corte de pelo corto, con capas desmechadas y mucho movimiento, que no pasó inadvertido en las redes sociales.

La artista se animó al bixie, un estilo que combina características del corte bob y el pixie. Se trata de una alternativa moderna y versátil que se destaca por las capas cortas, el volumen en la parte superior y un flequillo largo que enmarca el rostro.

El nuevo peinado tiene una impronta descontracturada, con mechones irregulares en los laterales y una nuca ligeramente más larga. El resultado es un corte con textura y movimiento, que se aleja de los estilos más clásicos y geométricos.

Como era de esperarse, el posteo rápidamente generó todo tipo de comentarios. "Pedro, ¡yo amiga tuya no soy!", "Amo", "Qué señora" y "Me pasan cosas" fueron algunos de los mensajes que recibió el video.

El bixie, el corte de pelo que eligió Lali Espósito

El bixie es una de las opciones para quienes buscan llevar el pelo corto sin resignar la versatilidad de una melena con capas. Su nombre surge de la combinación de bob y pixie, dos cortes que se fusionan para lograr un estilo intermedio.

Entre sus características principales se encuentran las capas desfiladas, el flequillo liviano y los mechones que enmarcan la cara. Además, permite jugar con diferentes terminaciones: desde un acabado prolijo hasta uno más despeinado y natural.

Con este cambio, Lali volvió a demostrar su gusto por los looks audaces y su facilidad para reinventar su imagen.