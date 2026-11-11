Yanina Latorre explotó por el escándalo de la carpa VIP en la misa del Papa: "Opereta"

En medio de la polémica que se generó por la "carpa VIP" y la lista de invitados famosos que participaron de la misa papal en el Monumento de los Españoles, la conductora Yanina Latorre defendió su presencia tras asegurar que asistió formalmente invitada, poniendo el foco sobre la organización detrás del encuentro religioso.

La mediática utilizó el espacio en su ciclo radial para explicar su participación y pedir perdón a los fieles por "frivolizar la misa". "Yo recibí una invitación y creo que muchas de las personas que critican, si los hubieran invitado, por ahí hubieran ido. Yo no pedí nada, no exigí nada; a mí me llegó una invitación, la acepté, me parece que era un hecho histórico", sostuvo.

Asimismo, aseguró que ella "no tuvo ningún delito, ningún ilícito, no hizo nada raro, no consiguió una entrada por la izquierda, no hizo nada". "Yo creo que los que tienen que dar explicaciones, si no están de acuerdo con los invitados, el criterio, la invitación —yo no lo conozco—, es el que invitó", apuntó.

En la misma línea, Latorre rechazó las acusaciones sobre privilegios y se desligó de las responsabilidades: "Yo no pedí una carpa, no pedí comida, no contraté un catering ni pagué nada. A mí me dijeron por dónde entrar y fui. Estuvimos una hora esperando en una carpa que yo no pedí y después pasamos a la silla asignada", sostuvo.

A su vez, cuestionó que las críticas se concentren en algunos famosos: "Había una lista de 300 personas: empresarios, directivos de canales y periodistas. ¿Por qué todo cae en cuatro o cinco famosos?".

Para Latorre, los ataques en redes sociales están ligados a una "opereta política" de parte de un sector opositor al gobierno: "Creo que estamos en el medio en realidad de una pegada política que nosotros —ni Pampita, ni yo, ni Valeria, ni ninguno— somos los que quedamos pegados".

"A mí me invitaron, repito, acepté la invitación, fui y a partir de ahí fui haciendo las cosas que te iban diciendo hasta que me senté a las 8:30 de la mañana en mi silla. Me quedé hasta que empezó la misa, vi la misa, lo agradecí, vine acá. Y mientras vine acá lo conté; todo era normal hasta que a las cinco horas empezó una suerte de opereta", recordó.

Por último, pidió perdón por ofender a los fieles y puso el foco en la organización: "Yo, sinceramente, si a la gente, si al pueblo, si a los ciudadanos, si a los argentinos los ofendí en algo, les pido perdón. No la quise frivolizar, no quise faltar el respeto ni a los fieles ni a la gente que estaba ahí, porque estuve con todos, saludé a todos".

"No es a mí a quien le tienen que reprochar. Es al que tuvo el criterio de invitación: por qué se invitó y por qué no, y por qué contrataron una carpa y por qué no. Porque estamos pagando los platos rotos, por ahí, los famosos, cuando a nosotros nos invitaron y aceptamos la invitación", cerró.