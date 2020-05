Las novias famosa de Nicolás Cabré: con quién duró más

Antes de confirmarse, la noticia de la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré ya era un secreto a voces.Los indicios eran demasiados, pero recién después de varios días se oficializó la ruptura amorosa en el programa televisivo “Los Ángeles de la Mañana”.

La pareja había atravesado una fuerte crisis en el verano, mientras protagonizaban la obra teatral “Departamento de Soltero” en Mar del Plata. Parecían haberla superado luego de que ella se mudara a la casa de él en plena cuarentena por problemas edilicios en su departamento, luego de cumplir con el aislamiento obligatorio correspondiente para quienes volvían de viaje del exterior por la pandemia del coronavirus.

Ya de vuelta en su casa y con la ruptura amorosa confirmada, la bailarina pasó a integrar una larga lista de más de 10 mujeres del ámbito artístico que no tuvieron éxito amoroso con Nicolás Cabré en más de 20 años. La particularidad: ninguna superó los tres años de relación.

Con casi 40 años, pese a su fama de galán rebelde y reacio al contacto con los periodistas, a lo largo de las últimas dos décadas se le conocieron varios romances a Cabré, que forman parte de su extenso historial amoroso e incluyen, mayoritariamente, a modelos y actrices.

¿Los factores en común? Todas bellas y? ninguna revela detalles íntimos de su pasado con el actor. Todas sus ex suelen cumplir, casi como un pacto acordado, el bajo perfil personal que mantiene Cabré ante el público y la prensa. Apenas hablan de él durante la relación y optan por el silencio cuando se separan.

El derrotero arrancó en el 2000 con la actriz Sabrina Carballo, con quien estuvo de novio tan solo un año.

En el 2001, tras alejarse de Carballo, comenzó su relación con su colega Celeste Cid, de quien se separó en el 2003.

Ese mismo año, el actor estrenó el vicio de salir con sus compañeras de trabajo de la famosa telenovela “Son Amores” y empezó un amorío con Marcela Kloosterboer. Aunque no duraron mucho, el hábito persiste hasta hoy.

La lista sigue con Agustina Cherri. Estuvieron unos escasos meses en pareja, pero el tiempo no los alejó: siguieron hablando a la distancia a lo largo de los meses. Años después, cuando se reencontraron en los pasillos de la productora Polka, la ex “Chiquititas” reconoció: “Nunca perdimos el contacto”.

Con Agustina Cherri, Cabré estuvo en contacto a través del tiempo.

Luego siguió Rocío Guirao Díaz. Con ella estuvo de novio algo más de un año, pero esta relación tuvo un perfil más bajo.

En el 2005, llegó a la vida de Cabré una de sus novias más recordadas: Florencia Torrente. El galán fue el primer gran amor de la hija de Araceli González y fue con una de las que más tiempo estuvo. Duró casi tres años, pero todo terminó de la peor manera.

Ella sufrió mucho, pero el actor ya tenía una larga lista de relaciones anteriores. En todas ellas, siempre primó la discreción a la hora de contar intimidades. Y en todas se soslaya la sensación de traición y destratos.

¿La sucesora? Soledad Fandiño, otra despampanante actriz y modelo con la que duró otros tres años y a quien conoció en la tira “Por amor a vos”. Estuvieron juntos dos años.

El amor con la ex modelo parecía perdurar: se habían comprometido y planeaban un futuro juntos. No obstante, la ruptura se dio en marco de fuertes rumores de infidelidad. “No tengo constancia de que me haya engañado, pero salió el rumor de Isabel Macedo? Hacía una tira con ella (“Botineras”) y se empezaron a comentar cosas. Después nos separamos”, contó al cabo de un tiempo Fandiño.

Aunque estuvieron menos de un año, nueve meses exactamente, el romance del actor con Eugenia Tobal es otro de los más recordados, sobre todo, porque estuvo teñido por la polémica. Se casaron (fue la única vez que Cabré dio el “sí”), pero a los pocos meses de sufrieron la dolorosa pérdida de un embarazo de nueve semanas. La ruptura llegó en medio de un escándalo con fuertes rumores de infidelidad con Eugenia la “China” Suárez.

La apuntada como la tercera en discordia estaba en el mismo estudio de grabación que ellos. Los tres eran compañeros de trabajo en aquel momento, de la segunda temporada de “Los Únicos”.

Suárez también estaba de novia, con Nacho Viale. Cuando se cree que comenzó la relación, Cabré dejó a Tobal y ella hizo lo mismo con el nieto de Mirtha Legrand. Al poco tiempo, blanquearon el noviazgo. Cabré jamás hizo referencia a su ex esposa y rearmó rápidamente su vida.

De ese noviazgo de escasos meses nació Rufina, la primera hija de la rubia y la hija que Nicolás tuvo con la actual pareja de Benjamín Vicuña y que hoy llama “el amor de su vida”. Así, la “China” se convirtió el 18 de julio de 2013 en la madre de la única hija que tiene el actor.

Pero en el 2014 el amor se acabó y la relación llegó a su fin, aunque en buenos términos. Por el amor que le tienen a Rufina, se mantiene hasta el día de hoy.

En el 2015, Sofía Savoy, una de las bailarinas de Showmatch llegó a la vida del galán. El romance se hizo público muy rápido, pero duró solo unos pocos meses.

Pasaron varios años hasta que se le conoció otro amor. Pese a que nunca se habló de noviazgo, en el 2018, se lo pudo ver caminando de la mano por las calles de Buenos Aires con la cantante Josefina Silveyra, la hija de Graciela Stéfani, recordada por su papel de Malala en “Floricienta”.

Ella es a quién, aparentemente, Nicolás le envió días atrás un mail diciéndole que terminó todo con Laurita Fernández y pidiéndole disculpas por la manera en la que se comportó con ella. Es que su relación finalizó abruptamente cuando se supo que él había empezado a salir con la bailarina.

La que completa la lista es justamente Laurita Fernández, su último noviazgo. El amor surgió después de compartir elenco en “Sugar” cuando ella ingresó para reemplazar a Griselda Siciliani. Casi dos años después, la relación llegó a su fin.

¿Quién será la próxima conquista de Cabré? ¿Qué será que tiene que enloquece a las mujeres de la farándula?