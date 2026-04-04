Lejos de Mauricio Macri, Juliana Awada celebró su primer cumpleaños: "Lo más lindo de mi vida"

La celebración de los 52 años de Juliana Awada tuvo este año un matiz distinto. Instalado en el escenario idílico de St Barth, el festejo no solo fue una pausa en la rutina, sino también una expresión de renovación personal y emocional. Se trató del primer cumpleaños desde su separación de Mauricio Macri, un dato que aportó profundidad al viaje y que se tradujo en una búsqueda de disfrute, calma y conexión con sus afectos más cercanos.

Acompañada por sus hijas, Valentina Barbier y Antonia Macri, además de un grupo de amigos con sus respectivos hijos, la empresaria eligió el Caribe como refugio para celebrar una nueva etapa.

Postales de un paraíso compartido

Las imágenes difundidas en redes sociales reflejan con precisión el espíritu del viaje: relajado, luminoso y profundamente afectivo. Entre las postales más representativas se destacan:

Una fotografía grupal en la playa, con el mar turquesa de fondo, veleros en el horizonte y un cielo parcialmente nublado que intensifica los colores del paisaje.

Una escena íntima de Awada recostada boca abajo sobre una toalla blanca, luciendo una malla roja y un sombrero de ala ancha, en un momento de descanso absoluto.

El itinerario también incluyó recorridos por el centro de la isla, donde se la vio junto a Valentina explorando locales con fachadas coloridas y decoraciones cargadas de identidad tropical. Las palmeras, los yates de lujo en el puerto y la estética vibrante del entorno terminaron de construir una atmósfera exclusiva y sofisticada.

Estilo personal: elegancia y naturalidad

Fiel a su impronta, Awada convirtió la celebración en una declaración de estilo. Para la cena de cumpleaños eligió un conjunto negro compuesto por:

Blazer estructurado

Body de encaje

El look combinó sofisticación y sensualidad, adaptándose con naturalidad a la noche caribeña. El estilismo se completó con el cabello suelto en ondas suaves y un maquillaje natural que reforzó su sello distintivo: una elegancia descontracturada.

Este conjunto no solo realzó su figura, sino que también le permitió moverse con soltura en un entorno relajado, reafirmando su lugar como referente de la moda y la estética argentina.

Una noche de celebración íntima

El cumpleaños tuvo su punto culminante en una cena especial organizada por sus amigas. Las imágenes de ese momento transmiten una fuerte carga emocional:

Una fotografía junto a una amiga frente al puerto iluminado, con barcos amarrados y la dedicatoria "Happy birthday Ju".

Una escena en el interior de un restaurante, donde Awada posa con Valentina y Antonia, todas vestidas de negro, bajo la frase "52 años con lo más lindo de mi vida".

La iluminación cálida y el ambiente acogedor reforzaron la sensación de familia, complicidad y afecto femenino, elementos centrales en esta celebración.

Días previos: intimidad, paseo y conexión

Las jornadas anteriores al cumpleaños ofrecieron un registro más íntimo del viaje. Las fotografías mostraron:

Caminatas por plazas arboladas y calles urbanas, con Juliana y Valentina abrigadas con tapados en tonos tierra y gafas oscuras, capturando el atardecer.

Escenas en restaurantes de ambiente cálido, con velas, vajilla artesanal y mesas compartidas.

Platos frescos y saludables, donde las ensaladas y jugos naturales aportaron color y vitalidad.

También hubo tiempo para la playa, con imágenes de Valentina y una amiga ingresando al mar turquesa bajo un cielo despejado, así como retratos espontáneos que reflejan la naturalidad y cercanía del grupo.

Una aparición que despertó interés

Dentro del álbum compartido, una imagen en particular captó la atención: la presencia de Santiago Llavallol junto a Valentina. Identificado en una fotografía con la leyenda "Tini y Santi" acompañada de un corazón, su aparición marcó un momento destacado.

Hijo de María Conorti —íntima amiga de Awada—, Llavallol se integró al grupo de manera armónica, participando de los distintos momentos del viaje y sumándose a la dinámica de cercanía y disfrute compartido.

Una etapa de renovación

Más allá del lujo del destino y la estética cuidada de cada imagen, el viaje a St Barth se configura como algo más profundo: un símbolo de transición y reconstrucción personal. Rodeada de sus hijas, amistades y nuevos vínculos, Juliana Awada celebró no solo un cumpleaños, sino también el inicio de una etapa marcada por el equilibrio entre intimidad, elegancia y libertad.