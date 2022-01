Los bebés de celebridades nacionales e internacionales que llegarán en 2022

Desde Evaluna Montaner y Jennifer Lawrence hasta Isabel Macedo y Micaela Viciconte: muchas estrellas nacionales e internacionales anunciaron su embarazo durante los últimos meses del 2021. Cantantes, actrices y modelos, todas aguardan el nuevo años con la mejor noticia: la llegada de un nuevo integrante a la familia. Aquí, repasamos los bebés que el mundo del espectáculo espera para el 2022.

Evaluna Montaner

Camilo y Evaluna, en el Luna Park.

El 13 de octubre Evaluna Montaner y Camilo estrenaron un tema nuevo que llegó a todas las plataformas musicales con videoclip incluido. De esa forma, anunciaron al mundo que se encontraban esperando a Índigo, su primogénito. Luego de mantener en secreto la noticia durante mucho tiempo, el estreno de la canción hizo estallar YouTube: en apenas 91 minutos alcanzó las 730 mil visualizaciones.

Desde ese momento, donde también hicieron público el video donde Evaluna le muestra el test de embarazo a Camilo y la reacción de la familia ante la buena nueva, la pareja no dejó de compartir en las redes cómo crece la panza de la cantante.

Jennifer Lawrence

Lawrence espera su primer hijo junto a Cooke Maroney.

El 2021 no podía terminar mejor para la actriz de Hollywood Jennifer Lawrence. Mientras goza del gran éxito de Netflix, No mires arriba, espera su primer hijo, fruto de su relación con su esposo, Cooke Maroney. La actriz, de 31 años, y el director de galerías de arte, de 37, se casaron en 2019 y ahora decidieron dar un paso más agrandando la familia.

La ganadora del premio Oscar a mejor actriz por su papel en El lado luminoso de la vida y Maroney se conocieron en junio de 2018. En febrero de 2019 la pareja se comprometió y el casamiento llegó unos meses después en Rhode Island, donde 150 invitados disfrutaron de la celebración.

Mon Laferte

Mon Laferte, en la última entrega de los Latin Grammy.

Las primeras fotos del incipiente embarazo de Mon Laferte las compartió ella misma en agosto. “¡Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas”, escribió junto a la imagen la cantante chilena festejando la tan esperada noticia. Luego, explicó el por qué de su alegría: “Tengo 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba más. No se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así. Se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil”.

“Me siento diferente”, reveló la intérprete. Luego agregó: “Tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa”. “¡Pero lo más importante es que soy feliz! ¡Seré mamá! No sé en qué me metí, pero qué hermosa es la vida”, cerró su mensaje.

Christina Ricci

Christina Ricci y su flamante marido, Mark Hampton.

Con la imagen de una ecografía, Christina Ricci dio a conocer al mundo en agosto que espera su segundo hijo. A través de su cuenta de Instagram, la actriz se ocupó de informar el paso a paso de su vida personal, familiar y amorosa a sus seguidores. Un mes después blanqueó la relación con su novio, el peluquero Mark Hampton, en un mensaje que le dedicó para su cumpleaños. Finalmente, en octubre y con dos selfies que se tomaron durante el gran evento, mostró el momento en el que se unieron en matrimonio.

El gran momento de Ricci llega luego de que decidiera poner punto final a su matrimonio de siete años con James Heerdegen, del que consiguió una orden de alejamiento por violencia doméstica. El productor y Ricci tienen un hijo en común, Freddie, de 7 años.

Georgina Rodríguez

Georgina Rodriguez y Cristiano Ronaldo, en la dulce espera.

La modelo argentina Georgina Rodríguez y el futbolista Cristiano Ronaldo anunciaron en octubre a través de una foto en Instagram que esperan mellizos para el 2022. El encargado de publicar la postal de la pareja junto a la ecografía fue el delantero, quien además escribió: “Felices de anunciar que estamos esperando mellizos. Nuestros corazones están llenos de amor. No vemos la hora de conocerlos”.

Un mes y medio después, el jugador del Manchester United publicó un emotivo video en conjunto con su mujer donde anunciaban el sexo de los bebés. “Donde la vida empieza y el amor no tiene fin. Bendecido”, escribió y compartió imágenes de sus hijos Cristiano Jr., Eva María, Alana Martina y Mateo esperando la noticia: tendrán un varón y una nena.

Isabel Macedo

Isabel Macedo mostró su panza de embarazada en las redes.

Si bien la noticia ya la había revelado Juan Manuel Urtubey unos días antes, Isabel Macedo hizo público su segundo embarazo también por medio de sus redes sociales. La mamá de Belita eligió una historia para confirmar las palabras de su marido, y se mostró feliz y sorprendida. “What? Oh my god!”, se puede leer en sus labios, lo que en español significa: “¿Qué? ¡Dios mío!”. Acostada y con un vestido veraniego, Macedo hizo foco en su incipiente panza; sobre las imágenes, escribió “El amor”.

También por medio de un video y luego de un divertido ida y vuelta con sus seguidores, Macedo reveló el sexo de la criatura: espera otra nena. El bebé será el segundo hijo de la actriz y el sexto de Urtubey, quien tuvo con Ximena Saravia Toledo a Marcos, Lucas, Mateo y Juana.

Eliana Guercio

Eliana Guercio y Chiquito Romero agrandan la familia.

La modelo Eliana Guercio espera su cuarto hijo con el arquero Sergio Romero. “Nosotros”, escribió ella debajo de una foto junto a su marido, donde se ve claramente su gran panza de embarazada, imagen que termina de confirmar lo que hasta ese momento era solo un rumor: si bien la noticia había trascendido en los medios, los protagonistas no se habían manifestado aún respecto.

Desde que se casaron en 2008, Guercio y Romero se convirtieron en una de las parejas más estables del mundo del fútbol y el espectáculo. Además, formaron una gran familia: tienen tres hijas mujeres que crecieron en diferentes lugares del mundo según su papá fue cambiando de club. Instalados en Venecia, esperan la llegada del sexto integrante del clan.

Micaela Viciconte

Mica Viciconte y Fabián Cubero esperan a su primer hijo juntos.

La noticia era un secreto a voces. Por eso, cuando Micaela Viciconte anunció en MasterChef Celebrity que esperaba su primer hijo con Fabián Cubero, nadie se sorprendió. La influencer luego compartió en su cuenta de Instagram un divertido video donde se ve como la pareja le cuenta a la familia la gran noticia. “Se vienen momentos de cambios, de transitar distintas emociones y sensaciones, pero felices con esta noticia porque es algo que anhelábamos en esta relación que venimos construyendo con mucho amor y respeto hace más de 4 años”, escribió después.

Viciconte y el exjugador de Vélez esperan un varón al que llamarán Luca, que llega para agrandar la familia ensamblada que componen con las tres hijas de Cubero y Nicole Neumann: Indiana, Allegra y Sienna.

Julieta Nair Calvo

Julieta Nair Calvo, feliz con su primer embarazo.

A fines de septiembre, Julieta Nair Calvo sorprendió al renunciar en vivo a “La Academia”, el reality de famosos de ShowMatch. ¿El motivo? La llegada de su primer hijo. “Tengo que dejar el certamen por otro proyecto, que quizá sea el proyecto de mi vida. Hace mucho estoy esperándolo. Se viene un mini o una mini Juli. Estoy inmensamente feliz y muy agradecida de haber pasado por acá, que hace muchos años lo tenía pendiente”, contó en ese momento.

Desde que compartió la feliz noticia, la actriz no deja de subir fotos de su embarazo a su cuenta de Instagram. Hace unos días, incluso, reveló el sexo del bebé luego de realizarse una ecografía a la que fue acompañada de su pareja, Andrés Rolando: esperan un varón.