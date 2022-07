Luli Fernández acusó a Nicole Neumann de bajarla de un programa

Nicole Neumann, otra vez, es blanco de críticas, aunque deja por un momento los conflictos con Micaela Viciconte y Fabián Cubero. Luli Fernández, una de sus nuevas adversarias, prendió el ventilador y lanzó una severa acusación contra la mediática modelo, que en las últimas semanas generó malestar en El Trece por sus constantes vacaciones, responsable de su baja en "Los 8 escalones del millón".

"Las tres fechas que me quedé sin trabajar fue porque vos pediste que no esté", sentenció la panelista del ciclo televisivo "Socios del espectáculo", apuntando sin titubear contra Neumann. "Desde antes de ser parte de este programa hice reemplazos de Nicole en "Los 8 escalones", porque ella, por contrato, tiene viajes preestablecidos", comenzó diciendo Luli, molesta.

Y prosiguió detallando cómo ocurrió el conflicto: "En junio yo tenía varias fechas confirmadas para ir a "Los 8 escalones" por la ausencia de Nicole. Pero el 14 de junio me comunican que Nicole iba a estar presente, por lo cual, iban a prescindir de mi labor. Entonces, yo les digo 'qué raro que se enteraron tres días antes', porque yo dejé de hacer otros trabajos por esto".

"Lo que a mí me llamó la atención es que el día 17 estuvo al aire Sole Solaro, no estuvo Nicole. Esa fecha la tenía yo. Después empecé a hacer memoria y días antes yo había hablado, en este programa, sobre descontento con ella por sus ausencias", señaló Luli sobre Nicole Neumann.

De esta manera, Fernández continuó con su lapidario testimonio contra Nicole: "Está claro que, al ser parte de un programa de espectáculos, cuento cosas que pueden incomodar. Pero meterse con el trabajo de un colega es demasiado. Esto es seguramente porque soy cachorra, porque estoy dando los primeros pasos en este rubro".

"No tengo absolutamente nada personal con Nicole Neumann. Y no lo tengo con nadie del ambiente. Hago mi trabajo lo mejor que puedo y con seriedad", afirmó con enojo frente a cámara en su descargo en "Socios del espectáculo".

"Te puedo asegurar, Nicole, que las cosas que digo las digo porque me las cuentan y las tengo chequeadas. Del mismo modo que ahora cuento que, efectivamente, las tres fechas que me quedé sin trabajar fue porque vos pediste que no esté", sentenció Luli Fernández, indignada.

Cabe recordar que hace poco tiempo Luli Fernández destacó que Nicole Neumann se había convertido en la protagonista más odiada de "Los 8 escalones del millón". Según había revelado, Neumann se encontraba en el bajo el foco por sus actitudes en lo laboral y también en cuanto a la relación que mantenía con sus compañeros.

