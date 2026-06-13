María Becerra habló por primera vez de su dolor oculto: "Pone en riesgo mi vida"

En el marco de un podcast grabado en la ciudad de Miami, la cantante argentina María Becerra decidió hablar por primera vez sobre una realidad íntima y dolorosa que había guardado durante años. En un espacio donde la confianza mutua facilitó la confesión —"Nunca había contado todo esto en una entrevista", admitió la artista, agregando un directo "Vos me diste confianza" hacia su interlocutor—, se desentrañó una historia que no formaba parte de una declaración calculada ni de un relato preparado. Fue, por el contrario, una vivencia que salió entera por primera vez a la luz pública, exponiendo la dura transición que experimentó entre los años 2023 y 2025, período en el cual perdió cuatro embarazos mientras intentaba construir una familia junto a su pareja.

La revelación de la cantante no solo expone el sufrimiento físico y emocional al que se vio sometida, sino que también introduce un quiebre definitivo en su salud reproductiva. El trayecto médico recorrido durante esos tres años concluyó con un diagnóstico definitivo: María Becerra no puede tener hijos de manera natural porque los embarazos ponen en riesgo su vida. La crudeza de los acontecimientos, descritos por ella misma con una notable economía de palabras, recorre desde un primer episodio de urgencia quirúrgica hasta una última experiencia médica donde estuvo al borde de la muerte.

El inicio del proceso: el embarazo ectópico de 2023

El relato cronológico de los hechos arranca en el año 2023, momento en que la cantante quedó embarazada por primera vez. En aquella oportunidad, ella y su pareja, el también cantante J Rei, se encontraban en la búsqueda activa de su primer bebé. Sin embargo, el proceso se vio truncado de forma prematura debido a una condición médica que Becerra desconocía por completo en ese instante: se trataba de un embarazo ectópico.

Al rememorar las características de aquel primer episodio, la artista describió la patología de la siguiente manera:

"Quedé embarazada, pero no en el útero, sino en otro lugar del cuerpo. Es un embarazo malo, el bebé no puede crecer ni nacer ahí. Está mal ubicado y nunca se puede llevar a cabo porque explota."

La falta de experiencia previa jugó un rol determinante en la evolución de la situación. Debido a que nunca antes había estado embarazada, la cantante asumió que todo lo que experimentaba era normal y no logró reconocer los síntomas de alarma. La consecuencia de este desconocimiento la tomó por sorpresa y derivó en un cuadro médico de extrema gravedad:

Se produjo la rotura de una de sus trompas de falopio.

"Se me reventó una trompa y tuve una hemorragia. Mucha sangre adentro del cuerpo", relató textualmente.

Este acontecimiento marcó el inicio de una secuencia de cuatro pérdidas consecutivas que se extenderían de manera sistemática a lo largo de un trienio.

Tres años de pérdidas y el episodio que casi le cuesta la vida

A pesar del grave incidente inicial ocurrido en 2023, la pareja conformada por María Becerra y J Rei continuó en la búsqueda de un hijo entre los años 2023 y 2025. Durante ese lapso, la cantante volvió a quedar encinta en tres ocasiones más, pero ninguno de los embarazos llegó a término.

Los detalles técnicos de este período intermedio se dividen de la siguiente forma:

Dos abortos espontáneos: Episodios que la propia artista diferenció y precisó de forma clara al declarar: "No quise que pasara, simplemente pasó".

Un cuarto episodio crítico: El último de la secuencia, calificado por la cantante como el más grave de todo el proceso.

Este cuarto embarazo escaló rápidamente hacia una emergencia médica absoluta. "El último fue el que casi me mata", afirmó Becerra al rememorar el suceso. Durante este episodio, la artista sufrió la pérdida de sus signos vitales, quedó completamente inconsciente y padeció un cuadro de convulsiones.

La gravedad de la situación obligó al personal médico a trasladar un pronóstico directo y sin filtros a los familiares de la cantante que se encontraban en el lugar. Los profesionales de la salud evaluaron el escenario en los términos más crudos posibles, advirtiendo a la familia: "Vamos a hacer lo posible, pero es posible que ella no sobreviva. Tal vez cuando salgamos, ya no esté." Al analizar la magnitud de lo vivido en ese quirófano, la propia protagonista lo definió con una frase contundente: "tan jodidamente duro".

Diagnóstico definitivo y el futuro de la maternidad en 2026

Tras sobrevivir al cuarto y más severo de los episodios, los médicos emitieron el veredicto clínico final. La imposibilidad de llevar adelante una gestación tradicional quedó sentenciada por el peligro de muerte inminente que representa para su organismo. "No puedo tener bebés de manera natural. Ya me dijeron que no puedo, porque ponen en riesgo mi vida", afirmó de manera tajante y sin rodeos.

Sin embargo, encontrándose actualmente en el año 2026, la perspectiva de la cantante respecto a la conformación de su núcleo familiar no se ha extinguido, sino que se ha reconfigurado a través de las alternativas médicas disponibles en la actualidad. A pesar de descartar de forma definitiva la maternidad biológica natural, Becerra no descarta la maternidad en sí misma. Sus esfuerzos y planes futuros se orientan ahora hacia los tratamientos de fertilidad asistida como la vía viable para cumplir sus objetivos personales junto a su pareja.

Respecto a los recursos y herramientas con los que cuenta para afrontar esta nueva etapa, la artista señaló con claridad: "Pero estamos en 2026. Tenemos tecnología y dinero. Todos los tratamientos y el laboratorio". El cierre de su intervención en el podcast sintetizó su postura actual y la ventana de posibilidad que se abre para su futuro familiar: "Podemos tener una familia, pero no de manera natural".

La importancia de la información para otras mujeres

Hacia el desenlace de la entrevista, la cantante argentina puntualizó que el motivo subyacente para romper el silencio y visibilizar una vivencia tan íntima se vincula directamente con la necesidad de difundir información precisa a la sociedad. Su propia experiencia previa, marcada por la desinformación y la incapacidad de detectar las señales de alerta de su primer embarazo ectópico, fue el motor principal para abrir el debate.

"Es importante dar información porque muchas mujeres no saben que tienen un embarazo ectópico. Yo no conocía los síntomas. Pensaba que era un embarazo normal porque nunca había estado embarazada", concluyó la artista, buscando que su testimonio sirva como un antecedente de concientización para quienes puedan atravesar una situación similar.