Marta Fort habló por primera vez sobre su separación de Juan Manuel Rodríguez y no se guardó nada. En Sálvese quien pueda (América TV), la hija de Ricardo Fort contó cómo atravesó el final de la relación, reveló algunos de los motivos que desgastaron el vínculo y sorprendió con fuertes declaraciones sobre su expareja.

Lejos de mostrarse angustiada, la influencer aseguró que ya había atravesado el duelo y dejó en claro que intentó hacer todo lo posible para que la relación funcionara. Sin embargo, cuestionó la actitud del joven uruguayo, habló de las diferencias que tuvieron y apuntó contra sus inseguridades. "Yo estoy perfecta, la verdad. El duelo, si se quiere, ya lo hice hace un par de semanas porque venimos de una relación bastante inconclusa en la que yo le puse la mejor de las ondas. Quizás, bueno, pesó un poco las diferencias, la distancia, pero desde mi lugar, yo siempre soy una mina súper comunicativa, súper. Y a mí me gusta que las cosas que yo pienso, para bien o para mal, que sean salidas de mi boca en el momento. Y le di muchas veces el espacio para hablar. Y me estoy enterando acá lo que piensa de mí", expresó Marta al ser consultada sobre su presente sentimental.

Cuando el cronista Rodrigo Bar quiso saber por qué se estaba enterando en ese momento de algunas cuestiones vinculadas a la ruptura, Fort aclaró que se refería a los hechos de la separación y explicó que esperaba poder conversar personalmente con su pareja. "No, me estoy enterando acá los hechos de separación. Y yo también tendré los míos. Era también todo muy seco. Yo no soy tan rebuscada, qué sé yo. Estas últimas dos semanas no nos pudimos ver. Estaba pensando yo ir para allá. Y no se dio por agenda de él. Y pensó hablarlo por mensaje, que me parece que es una forma medio fuerte para terminar una relación. Yo prefiero hablarlo en persona", sostuvo.

En esa misma línea, la influencer cuestionó la falta de espacios para dialogar y dejó en claro que no considera necesario atravesar un duelo por alguien que, según su mirada, no le brindaba la posibilidad de expresarse. "¿Por qué voy a duelar a alguien que no me daba ese espacio? Tampoco no le gustaba la llamada, no le gustaba mi trabajo", remarcó.

Más adelante, Bar le preguntó si la palabra "inseguro" que había utilizado en sus redes sociales estaba relacionada con su expareja. Sin vueltas, Marta respondió: "No le dio la talla, en definitiva".

La influencer también reconoció que tuvo mucho cariño por Rodríguez y que intentó hacerlo sentir cómodo en distintos aspectos de la relación, pero consideró que sus esfuerzos no fueron suficientes. "A ver, yo a él lo quise un montón, e intenté muchas veces que él se sienta seguro en todo tipo de aspectos: conmigo, con la distancia, con la plata, con todo. Lamentablemente yo intenté de todo. Yo creo que a él le falta... Yo igual soy de hacer estas cosas. A mí me suele pasar de que empiezo con un hombre y termino con una mujer, ¿me entendés? Como que le saco la hombría a los hombres. Soy mucho plato para pibe inseguro", lanzó.

Además, Marta contó que recibió distintos reclamos por parte de su expareja, especialmente relacionados con su trabajo y su exposición pública. En ese sentido, aseguró que nunca le fue infiel y recordó que durante el último mes tuvo una agenda laboral muy exigente, entre sus compromisos con Blender, MasterChef Celebrity y otras actividades.

"Me ha dicho cada cosa, cada pelotudez de reclamo. Yo nunca le fui infiel. Hace un mes que yo estoy con Blender, con MasterChef. Y encima trabajando afuera de esto. O sea, mi agenda es ocupadísima. Y hace un mes que yo le estoy diciendo de ir para allá, porque yo no conocía ni la casa, ni la familia, ni su círculo. No había ido nunca para Uruguay y él estaba viniendo para acá", explicó.

Por otra parte, la influencer reconstruyó cómo fueron los últimos intentos por encontrarse con Rodríguez para hablar personalmente sobre el futuro de la pareja. Según contó, tenía intenciones de viajar a Uruguay para conversar tranquilos, pero finalmente el encuentro no se concretó. "Yo tenía mis cosas para decirle a él. Pero yo dije: 'Bueno, a ver, como a mí me parece de cuarta siempre por mensaje, voy mañana, lo hablamos tranquilos y ya está'. Y capaz que la noticia era otra, la más amena. Él básicamente me canceló, que no podía el jueves. Y lo dejamos ahí", relató.

Por último, Marta dejó en claro que, aunque sus sentimientos fueron genuinos, hoy su prioridad es ella misma y no piensa quedarse aferrada a una relación que no funcionó. "Yo a él lo quise un montón, pero me quiero más", concluyó.